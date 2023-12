Fatti importanti accaduti nel 2023, ecco 10 notizie che hanno segnato quest'anno

Le guerre in Ucraina e in Israele, l'incoronazione di Re Carlo, i summit tra i leader mondiali, le proteste e i femminicidi: ecco i fatti più importanti che hanno segnato il 2023.

L'anno che si sta per concludere è stato caratterizzato da grandi tensioni a livello internazionale, ma anche di momenti di cooperazione: quali sono i fatti più importanti del 2023? Ci sono almeno 10 notizie - belle e brutte - da ricordare per quest'anno.

Dalle guerre in Ucraina e in Israele fino all'incoronazione di Re Carlo, e poi i summit internazionali, i femminicidi e i nuovi leader mondiali: ecco i 10 momenti più importanti di quest'anno.

I fatti più importanti del 2023: guerra in Ucraina e Israele

Il 2023 si è aperto con uno dei fatti più importanti che hanno segnato anche l'anno precedente: la guerra in Ucraina, un conflitto ancora irrisolto - e la pace sembra ancora lontana - che ha segnato duramente la storia. Non si è trovato un compromesso e non sono chiare le sorti del conflitto che sta facendo tantissime vittime, anche e soprattutto tra i civili.

Sempre nell'ambito del conflitto bellico, un piccolo passo è stato compiuto: il 4 aprile 2023 è stato celebrato lo storico ingresso della Finlandia nella Nato: il Paese aveva chiesto l'accelerazione del processo in seguito allo scoppio della guerra.

Dal 19 al 21 maggio, invece, si è tenuto il G7 in Giappone, al Parco del memoriale della pace di Hiroshima, durante il quale il presidente americano Biden ha promesso di liberare "per sempre il mondo dalle armi nucleari".

A fine maggio i cittadini turchi hanno confermato Erdogan come guida del Paese, aprendo al suo terzo mandato. Nel ballottaggio tra l'attuale presidente e Kemal Kilicdaroglu, la maggioranza ha preferito il "Sultano" con il 52,1% dei voti.

Un altro fatto importante che ha segnato il 2023 è stata la morte del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Era il 23 agosto quando un aereo, con a bordo 10 persone, si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo.

Il 7 ottobre è un'altra data che più ha segnato questo 2023 in negativo: quella mattina, i terroristi di Hamas si sono infiltrati da Gaza nel Sud di Israele attaccando il Paese da diverse zone. Da qui si è riacceso il conflitto che ancora oggi sta prendendo in ostaggio moltissimi civili.

Dalla fine di novembre sono stati rispettati alcuni giorni di tregua, con il rilascio di alcuni degli ostaggi di Hamas, ma la pace è ancora lontana. Nella Striscia di Gaza si contano oltre 20mila morti dall’inizio delle ostilità.

Le notizie importanti del 2023 a livello ambientale

Il 2023 è stato anche un anno bruttissimo dal punto di vista delle catastrofi naturali: il 6 febbraio, infatti, un forte terremoto di magnitudo 7.8 è stato registrato in Turchia e Siria. Le vittime sono state quasi 50mila, e sono stati rilevati gravissimi i danni agli edifici.

A metà settembre la tempesta Daniel si è abbattuta sulla Libia, causando gravissimi danni e inondazioni; mentre l'8 settembre una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7 della scala Richter, ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco.

E ancora, il 7 ottobre un forte terremoto ha colpito anche l'Afghanistan, con un bilancio di quasi 2mila morti.

Tra i fatti di cronaca che hanno scosso i cittadini a livello nazionale internazionale ricordiamo anche, il 16 ottobre, l'uomo armato di kalashnikov che ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles, in boulevard d’Ypres, uccidente due persone.

Altri fatti da ricordare nel 2023

Cambiando argomento, tra le notizie più importanti di quest'anno c'è l'incoronazione di re Carlo III come sovrano a Westminster: la cerimonia, durata circa 2 ore, è avvenuta il 6 maggio scorso.

E poco tempo dopo, a giugno, la notizie dell'implosione del sottomarino Titan ha scosso il mondo intero: quella che era partita come un’esplorazione negli abissi per ammirare il relitto del Titanic è finita in tragedia, causando la morte di 5 persone.

Il 2023 è stato anche l'anno delle proteste: in Francia conto la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron, e in Iran la protesta delle donne dopo la morte di Mahasa Amini. In Italia, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, è esplosa la discussione sui femminicidi.

Infine, il 13 dicembre 2023 si è chiusa la Cop28, a Dubai: i 198 delegati hanno approvato il Global Stocktake, il bilancio degli impegni che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra.