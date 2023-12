Non c'è pace per i Ferragnez: la Regione Lombardia smentisce i dati di Fedez in merito alla beneficenza durante il Covid.

Le azioni di beneficenza dei Ferragnez sono sotto attacco, soprattutto dopo che Fedez ha riportato alcuni numeri relativi alle donazioni all'ospedale costruito alla Fiera di Milano durante la prima ondata di Covid. Sul caso è intervenuta la Regione Lombardia che ha smentito alcune dichiarazioni del rapper generando un botta e risposta in cui è intervenuto anche il noto dottore Alberto Zangrillo.

Fedez e la beneficenza durante il Covid: dura replica da parte della Regione Lombardia

Il caso Balocco, soprannominato PandoroGate, ha travolto i Ferragnez e Fedez, per dimostrare che la sua famiglia ha sempre fatto beneficenza e replicare agli haters, ha deciso di rispolverare le sue azioni benefiche durante la pandemia di Coronavirus. Il rapper ha detto che grazie alle donazioni della sua famiglia sono stati creati 150 posti letto.

Peccato che i numeri siano completamente sbagliati e la Regione Lombardia ha infatti precisato che:

I posti letto di terapia intensiva che sono stati ricavati nella struttura realizzata grazie alle donazioni raccolte da Fedez e Chiara Ferragni erano 14 e non 150.

Fedez però era in buona fede quando ha sparato quelle cifre in quanto, per sua stessa ammissione:

Era preso dalla frenesia

La Regione Lombardia ha deciso di fare chiarezza su questa vicenda per non svalutare le altre donazioni dei cittadini privati, aggiungendo anche che:

All’ospedale in Fiera, invece, grazie alle donazioni di oltre 6mila privati si è potuto realizzare un vero reparto di terapia intensiva con 157 posti letto.

L'intervento del dottor Zangrillo mette fine alla discussione

Fedez, dopo il botta e risposta con il Pirellone, ha deciso di chiamare i rinforzi facendo intervenire direttamente il dottor Alberto Zangrillo nella discussione. Sebbene i dati della Regione siano reali, Zangrillo ha deciso di mettere fine alla polemica con queste parole:

Grazie a voi abbiamo potuto mettere in atto una raccolta fondi con cui sono stati costruiti 26 posti letto organizzati di terapia intensiva, una sala operatoria e una sala di diagnostica avanzata.

Poi ha aggiunto:

Abbiamo ricoverato una quantità considerevole di pazienti, sicuramente almeno un centinaio. La metà era in assistenza respiratoria meccanica. Vi devo ringraziare perché grazie a voi è stata possibile questa opera meritoria, straordinaria e innovativa. Tutto il resto sono polemiche strumentali.

L'origine della polemica

Da tre giorni è in scena su tutti i giornali e su tutti i social il PandoroGate, che ha come protagonista Chiara Ferragni e come antagonista l'Antitrust. Le società dell'influencer sono state accusate di aver utilizzato una pratica commerciale scorretta in merito alla vendita dei pandori di beneficenza in quanto:

Le società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro ”griffato” Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro.

La regina delle Influencer ha ricevuto migliaia di commenti negativi ed è stata attaccata su varie piattaforme social. Fedez, allora, è intervenuto dopo l'onta pubblica che ha colpito la sua famiglia specificando che loro hanno sempre fatto beneficenza, soprattutto durante il periodo del Covid. E proprio a proposito degli anni della pandemia, il rapper ha dichiarato:

Abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito una terapia intensiva da 150 posti letto in 10 giorni che ha permesso di salvare centinaia di vite. Al governo e alla Regione Lombardia sono serviti 10 milioni di euro per costruirne una dopo mesi.

Proprio dopo queste parole, quindi, il Pirellone ha deciso di intervenire facendo chiarezza sui dati riportati da Fedez.

Leggi anche: Chiara Ferragni, dopo il pandoro anche le uova di Pasqua: era davvero beneficenza?