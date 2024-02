Fedez è davvero nullatenente? Il Codacons attacca le dichiarazioni del rapper del 2020

Il rapper Fedez, nome d'arte di Federico Lucia, aveva dichiarato in tribunale di essere nullatenente. Le sue parole avevano sorpreso tutti sebbene non abbiano avuto conseguenze legali per l'artista. Il Codacons, però, non ci sta e vuole continuare ad indagare sulla vicenda.

Fedez è davvero nullatenente? Ecco cosa aveva dichiarato nel 2020 in tribunale

Era il 2020 e Fedez, coinvolto in un processo per diffamazione presso il tribunale di Milano, aveva dichiarato di essere nullatenente. L'udienza si era svolta a distanza dato che eravamo ancora in piena pandemia e il rapper aveva detto testualmente:

Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente direi.

Ovviamente non si trattava di illeciti o altro in quanto tutto ciò che possedeva Fedez era intestato alle sue società. Questo punto molto importante era stato chiarito anche dal quotidiano La Repubblica che aveva pubblicato l'audio delle dichiarazioni dell'artista milanese.

Le parole di Fedez non erano state un problema per i giudici dato che non c'era alcun tipo di illegalità e dunque non hanno mai avuto alcuna conseguenza giuridica.

Se coloro che erano venuti a conoscenza di tali dichiarazioni erano rimasti senza parole si deve al fatto che Fedez, spesso, sui social, mostra foto e video della sua vita privata che non potebbero coincidere con lo status giuridico di nullatenente.

Dopo aver chiarito tutto, cioè che i beni sono intestati alle società, infatti, non si è parlato più delle sue affermazioni.

Se per tutti il caso di Fedez è ormai archiviato e finito nel dimenticatoio, non lo è per il Codacons. L'associazione dei consumatori e il rapper milanese sono in contrasto da anni, tanto da arrivare addirittura in tribunale.

L'esposto del Codacons alla Guardia di Finanza

Il Codacons, dal momento che Fedez si era dichiarato nullatenente, ha deciso di presentare un esposto alla Guardia di Finanza chiedendo di indagare sulle sue società. Il rapper, per ora, ha scelto la via del no comment visto anche il periodo difficile che sta attraversando la moglie Chiara Ferragni.

Tra le motivazioni che hanno spinto l'associazione dei consumatori a presentare tale esposto, si legge che non si vuole affermare che:

Il "gruppo Fedez" evade il fisco anche perché questa associazione non dispone di mezzi e potestà necessarie per verificarlo o affermarlo.

Tuttavia:

In termini probabilistici, l'analisi dei fatti storici e delle esperienze porta a dire che questo tipo di azioni e comportamenti il più delle volte porta o è diretto anche a evadere il fisco.

Nell'esposto di nove pagine è riportato anche che si può:

Certamente parlare di un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e talvolta senza un'apparente ragione economica e va verificato come sono state gestite fiscalmente le suddette operazioni che generano disallineamenti tra gli effetti civilistici e gli effetti fiscali.

