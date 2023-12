I femminicidi più tragici del 2023: da Giulia Donato a Vanessa Ballan

I femminicidi in Italia, nel 2023, sono arrivati a quota 118 e alcuni di essi sono stati molto più tragici rispetto agli altri casi. Va premesso che tutti i femminicidi sono classificabili come dei crimini estremamente gravi e ciò che rende più tragico un evento sta nelle aggravanti dei singoli casi come: occultamento di cadavere, crudeltà, premeditazione e procurato aborto.

I femminicidi più tragici del 2023

La fine dell'anno porta con sé molti bilanci e non sempre sono positivi. Il 2023 è stato un anno nero per i femminicidi in Italia che ad oggi sono ben 118. In molti di questi reati, però, la crudeltà ha fatto da protagonista attirando l'attenzione mediatica dei principali giornali e delle principali trasmissioni televisive. Proprio per questo si può affermare che ci sono state delle morti incredibilmente tragiche, molte delle quali anche a distanza ravvicinata.

Giulia Donato

Il primo caso da menzionare risale alla notte tra il 3 e il 4 gennaio 2023, quando Giulia Donato è stata brutalmente uccisa. La vittima aveva solo 23 anni ed è stata sparata dal fidanzato, Andrea Incorvaia, una guardia giurata di 32 anni che successivamente si è tolto la vita. Questo caso di cronaca nera si è consumato a Genova, nel quartiere Pontedecimo. Le amiche di Giulia avevano dichiarato che Andrea Incorvaia era geloso e aveva isolato Giulia perché voleva controllarla.

Martina Scialdone

Il 13 gennaio 2023, a pochi giorni dalla morte di Giulia Donato, a Roma, in zona Furio Camillo, Martina Scialdone, 34 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato, Costantino Bonaiuti, un ingegnere di 61 anni. L'assassino non aveva accettato la fine della loro relazione e aveva chiesto alla vittima un incontro chiarificatore. Il femminicidio è stato commesso in strada, fuori da un ristorante della capitale.

Giulia Tramontano

Il femminicidio di Giulia Tramontano è stato senza ombra di dubbio il più tragico e crudele del 2023. La sera del 27 maggio 2023, Alessandro Impagnatiello, barman di 30 anni, ha ucciso la compagna e il figlio che portava in grembo con 37 coltellate. Dopo aver commesso il crimine, Impagnatiello aveva provato ad occultare il cadavere di Giulia. Gli inquirenti, durante le indagini, hanno poi scoperto che l'assassino aveva premeditato il femminicidio tentando di avvelenare la compagna con il veleno per topi.

Sofia Castelli

Uccisa la notte tra il 28 e il 29 luglio 2023, Sofia Castelli aveva solo 20 anni quando è stata massacrata a coltellate dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, 23enne che non aveva accettato la fine della loro relazione. Il giovane assassino ha commesso il femminicidio a Cologno Monzese, in provincia di Milano, colpendo più volte la ragazza alla gola.

Marisa Leo

Il 6 settembre 2023, a Marsala, Angelo Reina, 42 anni, ha ucciso a colpi di fucile la sua ex fidanzata Marisa Leo, 39 anni. Anche in questo caso, l'assassino non aveva accettato la fine della relazione e aveva chiesto alla vittima un incontro chiarificatore. Il delitto si è consumato nell'azienda agricola di famiglia di Reina. Il 42enne, dopo aver ucciso la sua ex, si è tolto la vita.

Anna Elisa Fontana

Il femminicidio di Anna Elisa Fontana, 48 anni, è stato estremamente violento in quanto il compagno, Onofrio Bronzolino, 52 anni, dopo averla aggredita verbalmente e fisicamente, le ha dato fuoco. La donna, a causa delle ustione, non è morta sul colpo ma in ospedale. Il movente di questo brutale femminicidio? La vittima aveva salutato un conoscente.

Giulia Cecchettin

Il femminicidio di Giulia Cecchettin, 22 anni, ha avuto senza ombra di dubbio maggiore risonanza mediatica rispetto agli altri. Come nel caso di Giulia Tramontano, l'assassino di Giulia Cecchettin ha occultato il cadavere della vittima dopo averla uccisa a coltellate. Il killer, Filippo Turetta, 22 anni, è poi scappato in Germania e dopo essere stato arrestato dalla polizia tedesca ha confessato il crimine. In questo caso di cronaca nera i moventi sono due: la gelosia e la possessività.

Vincenza Angrisano

Il 28 novembre 2023, Vincenza Angrisano, 42 anni, è stata uccisa con tre coltellate al petto e una al torace dal marito, Luigi Leonetti, 51 anni. Non è ancora chiaro il movente di questo femminicidio. In uno degli ultimi messaggi, la vittima aveva detto ad un'amica:

Ho avuto una settimana molto particolare. Sono andata in ospedale, mio marito mi ha alzato le mani.

Vanessa Ballan

Il 19 dicembre 2023, dieci giorni fa, Vanessa Ballan, 26 anni, è stata trovata senza vita dal marito 28enne fuori la porta della loro abitazione in provincia di Treviso. Il responsabile di questo femminicidio è Bujar Fandaj, l'ex fidanzato 41enne della vittima che non aveva mai accettato la fine delle loro relazione. L'ex compagno della Ballan era stato anche denunciato per stalking nel mese di ottobre.