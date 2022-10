Arriva dagli Stati Uniti una notizia alquanto singolare riguardo un matrimonio non andato per il migliore dei modi. Il New York Post riporta infatti il racconto, pubblicato tramite post su Reddit e subito diventato virale, di una donna che ha deciso di annullare il proprio matrimonio dopo aver scoperto che il fidanzato aveva cancellato dal menu tutti i piatti vegani da lei richiesti.

Il fidanzato fa togliere dal menu i piatti vegani

Secondo quanto riportato dalla donna nel post Reddit la coppia, lui 31enne e lei 25enne, era pronta a convogliare a nozze. Nell'organizzazione del matrimonio tutto sembrava filare liscio, le divergenze erano minime a parte un unico piccolo problema, ovvero quello relativo alla scelta del menu per il ricevimento.

Sul tema era scoppiato il primo litigio tra i due. La donna, nota online con il nickname "SarahJake2022", è infatti vegana, così come tutta la sua famiglia che ha scelto di seguire questa dieta anche per alcuni motivi di salute non meglio precisati. Il fidanzato è invece di tutt'altra idea, e oltre a mangiare abitualmente carne ritiene anche il cibo vegano "non del vero cibo".

Per risolvere la diatriba la donna ha deciso di inserire nel menu circa quattro o cinque opzioni vegane e di chiudere lì la faccenda.

La sorpresa è però arrivata qualche giorno più tardi, quando ha scoperto che il futuro sposo aveva cancellato le opzioni vegane del menu alle sue spalle.

Da quel momento è iniziata una furiosa discussione, non solo tra i due promessi sposi, ma anche tra le rispettive famiglie, entrambe scese in campo per difendere le posizioni dei rispettivi figli.

La decisione di annullare le nozze

Dopo il post iniziale che raccontava i fatti appena descritti è arrivato un successivo aggiornamento da parte della donna che parlato di come sia giunta alla decisione di annullare definitivamente il matrimonio.

La donna sostiene di aver riflettuto sull'avvenimento e di aver capito che il comportamento del partner non era un qualcosa da ignorare. L'ignorare totalmente le sue idee e decisioni, agendo per di più alle sue spalle, è stato troppo. Ha dunque deciso di restituire l'anello e di annullare il tutto.

