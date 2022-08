Il video straziante dell'assassinio ha fatto il giro del web e dei principali telegiornali nazionali. Un uomo per motivi ancora da definire ha aggredito l'ambulante nigeriano 39enne in pieno giorno e in una delle strade dello shopping di Civitanova Marche, uccidendolo a mani nude. Si tratta di Filippo Ferlazzo, 32 anni, operaio e con un passato difficile, anche a causa dei suoi problemi psichiatrici. L’assassino è stato immediatamente arrestato e si dice pentito; avrebbe infatti chiesto scusa per quanto commesso alla famiglia di Alika che ora chiede che venga fatta giustizia.

Chi è Filippo Ferlazzo, l’uomo di Salerno che ha ucciso a mani nude un uomo a Civitanova Marche

Impossibile non domandarsi chi sia quest'uomo che, con una violenza inaudita, ha ucciso un passante per futili motivi, colpendolo prima con la stampella e poi strangolandolo. Filippo Ferlazzo ha poco più di 30 anni, è originario di Salerno e lavora come operaio nelle Marche, dove si era trasferito insieme alla fidanzata Elena D. Nonostante i pregressi problemi psichiatrici, tali da giustificare un Tso, la madre e chi lo conosceva riferisce di non aver mai pensato che potesse essere capace di un gesto simile. Al momento è stata esclusa la matrice razzista e si indaga su cosa possa aver fatto scattare la furia omicida di Filippo in considerazione dei disturbi di cui soffre. Ciò che è certo è un uomo innocente ha perso la vita, il 39enne Alika Ogochukwu, generando indignazione in tutta la comunità.

Il disturbo bipolare e la perizia psichiatrica

"È sempre stato un ragazzo difficile, ha avuto un’adolescenza terribile e problemi uno dopo l’altro".

Queste le parole di Ursula, la madre di Filippo Ferlazzo che, già in passato, era stata nominata tutrice del figlio dal tribunale di Salerno. Al momento dell’omicidio, però, l'uomo non era sotto la vigilanza di nessuno, elemento sul quale gli inquirenti stanno indagando.

Filippo Ferlazzo soffrirebbe di disturbo bipolare borderline da molti anni e per tale ragione il suo legale, Roberto Bizzarri, ha chiesto che venga eseguita il prima possibile una perizia psichiatrica per valutare il suo grado di consapevolezze nella commissione dell’omicidio.

Al momento su di lui pesano le accuse di omicidio per futili motivi e rapina poiché ha rubato il telefono di Alika Ogochukwu dopo averlo ucciso.