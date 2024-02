Filippo Mosca, chi è il 29enne siciliano detenuto in Romania da oltre 8 mesi

Chi è Filippo Mosca? Il ragazzo è detenuto da quasi nove mesi in Romania, in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Da nove mesi, Filippo Mosca è in carcere in Romania, dove è stato arrestato con l'accusa di spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. Nonostante sia stato scagionato, rischia una condanna a 8 anni e 6 mesi. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua vicenda.

Filippo Mosca: chi è il 29enne detenuto in Romania

Originario di Caltanisetta, in Sicilia, Filippo Mosca è titolare di un ristorante a Ibiza. Ha 29 anni e da maggio 2023 è detenuto presso il carcere di Porta Alba, nel distretto di Costanza, in Romania. Così come Ilaria Salis, arrestata a Budapest e in galera da quasi un anno, anche lui è sta vivendo in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Tutto è iniziato a maggio del 2023, quando Filippo è partito con alcuni amici alla volta dell'Ungheria, per partecipare al famoso festival musicale Mamia. Poco dopo l'arrivo, Mosca è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga. Anche se incensurato, è stato sottoposto a un processo sommario in primo grado, ricevendo una condanna a 8 anni e sei mesi di detenzione.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, una conoscente di Filippo e dei suoi amici gli aveva chiesto di utilizzare il loro hotel come destinazione di un pacco che non riusciva a farsi recapitare. I ragazzi hanno accettato senza sapere cosa contenesse. Al suo interno, come si è scoperto poi, c’erano diverse dosi di droga. La ragazza che ha chiesto questo folle favore si è assunta tutte le responsabilità, scagionando il gruppo. Sia le perquisizioni che le analisi del cellulare di Mosca hanno dato esito negativo, ma è stato comunque condannato a 8 anni e sei mesi di reclusione.

Sembra che alla base della condanna di Filippo ci sia una conversazione intercettata tra il ragazzo e alcuni amici. I messaggi presentati dall'accusa, però, sarebbero stati tradotti in modo sbagliato. Con lui, in Romania, ci sono altri due italiani, un ragazzo e una ragazza.

Filippo Mosca: il carcere di Porto Alba è uno dei peggiori d'Europa

Filippo Mosca è assistito dall'avvocato Armida Decina, che si è fatta affiancare da un legale rumeno residente sul posto. A preoccupare i familiari del 29enne sono soprattutto le condizioni igienico-sanitarie in cui versa il carcere. Il ragazzo è detenuto in una cella di 35 metri quadrati con altre 24 persone: "Non hanno neppure il bagno. Solo un buco nel pavimento che usano tutti e non viene mai pulito".

Prima di essere trasferito in questo spazio angusto, Filippo è stato sottoposto all'isolamento Covid in una cella "piena zeppa di topi ed escrementi anche sui materassi". Qui ha trascorso 21 giorni. Ornella Matraxia, madre di Mosca, ha denunciato le condizioni disumane in cui sta vivendo il figlio. Fortunatamente, riesce a sentirlo tutti i giorni.

Il 29enne può fare una doccia alla settimana, quasi sempre con acqua fredda. Dall'inizio della sua detenzione ad oggi non ha mai potuto consumare un pasto caldo. Il carcere offre "un brodo sciacquato servito con un mestolo", mentre solo "chi può permetterselo acquista scatolame di contrabbando". La luce è sempre accesa e chi viene sorpreso a dormire di giorno viene punito.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni, Filippo è stato vittima di un tentato accoltellamento da parte di un compagno di cella. Sembra che sia stato aggredito per futili motivi, sia con un coltello che con una pentola di acqua bollente. Nonostante tutto, il personale del carcere ha impedito al 29enne di denunciare l'accaduto. Momentaneamente, Mosca è stato spostato in un'altra cella. Anche in questo caso, condivide un piccolo spazio con 20 persone. L'avvocato Decina ha dichiarato:

Io mi occuperò di farlo tornare in Italia con l'estradizione. Non chiediamo che non sia sottoposto a processo, ma che abbia la possibilità di vedere i suoi diritti rispettati.

Ricordiamo che il carcere di Porta Alba è uno dei peggiori d'Europa ed è già nel mirino del Consiglio UE perché sovraffollato, fatiscente, sporco, con scarsa assistenza sanitaria, nessuna attenzione alle patologie psichiatriche, né attività o progetti. La signora Matraxia ha sottolineato che suo figlio sta vivendo in un forte stato depressivo, tanto che le dice spesso che le sue forze si stanno esaurendo.