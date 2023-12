Filippo Turetta e i messaggi alla sorella di Giulia: "Falle accendere il telefono"

Si aggrava la posizione di Filippo Turetta, il ragazzo accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin: poche settimane prima della scomparsa, infatti, avrebbe inviato dei messaggi alla sorella Elena, nei quali traspaiono lo stalking e l'ossessione per la 22enne che ha poi ucciso brutalmente.

Filippo Turetta e i messaggi a Elena, sorella di Giulia

La redazione di Chi l'ha visto è riuscita a recuperare una chat di Whatsapp di Filippo Turetta con la sorella di Giulia Cecchettin: nei messaggi si evince chiaramente l'ossessione del ragazzo per la 22enne, che potrebbe ulteriormente aggravare la sua posizione.

La sua ossessione e il tentativo di avere un pieno controllo su Giulia traspaiono non solo dalle dichiarazioni delle amiche, ma anche dai messaggi che Filippo aveva inviato a Elena, la sorella della vittima, poche settimane prima della scomparsa.

Nei messaggi mostrati durante la trasmissione della Rai, si vede come Filippo insista con Elena affinché Giulia accenda il telefono. Alla richiesta, Elena Cecchettin risponde con un secco "no" e poi un "dalle un attimo di respiro".

In quelle settimane, infatti, Giulia aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione con Filippo e lui probabilmente non lo aveva mai accettato.

Cosa ha scritto Filippo nei messaggi alla sorella Elena

La conversazione tra i due prosegue con un messaggio di Filippo, che scrive:

Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata.. .dille almeno che le ho scritto.

Ma Elena continua a chiedere di lasciare a Giulia "i suoi spazi", un minimo di respiro. E Filippo replica di nuovo: "Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata".

Infine Filippo sembra placarsi e chiedere "scusa e grazie" alla sorella di Giulia.

I messaggi audio di Filippo

Compare anche un messaggio audio di Filippo nella chat emersa a Chi l'ha visto, nel quale si parla di tisane, che a Giulia non piacevano:

Ciao volevo chiederti un’opinione perché ho raccolto tutti i dettagli della chat ma ci sono cose che non saprei come dire… Ad esempio le tisane: a Giulia non piacciono le tisane, le considera acqua sporca. A meno che tu non mi contraddici e dici che è una caratteristica della Giulia, cosa facciamo con questo dettaglio che hanno scritto?

E poi per la festa di laurea si parlava anche di uova e di alcolici, ma "qualcosa di non eccessivo" diceva Filippo, per non rischiare il mal di testa.

E nel frattempo tutti questi messaggi emersi dalla chat con Elena Cecchettin non fanno che rafforzare le accuse di stalking di Filippo nei confronti di Giulia.

Il papà di Giulia su Filippo: "Il perdono è difficile"

Subito dopo la celebrazione dei funerali di Giulia Cecchettin, il papà Gino è intervenuto con una lettera alla figlia, nella quale intende ringraziarla per questi 22 anni trascorsi insieme.

La immagina abbracciata alla mamma, mentre lui, la sorella e il fratello dovranno imparare a "danzare sotto la pioggia".

Gino Cecchettin ha voluto poi rivolgersi a Filippo, per il quale - ha detto - il perdono sarà difficile:

Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Ha chiesto a Dio di farlo.

E poi ha concluso: "Spero che si renda conto di quello che ha fatto".