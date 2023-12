Fiorenza Rancilio, chi era l'immobiliarista trovata morta a Milano

L'imprenditrice Fiorenza Rancilio è stata trovata riversa a terra e senza vita nella sua abitazione di Milano con una profonda ferita alla testa. Nell'appartamento. le forze dell'ordine, hanno trovato il figlio della vittima, in evidente stato confusionale.

L'imprenditrice era parte di una vera e propria dinastia di immobiliaristi milanesi con un patrimonio tramandato da una generazione all'altra - tra Italia e Francia- fin dall'Ottocento.

Chi era Fiorenza Rancilio

Milano si è svegliata questa mattina con la notizia della morte dell'imprenditrice trovata esanime al nono piano del suo attico in via Crocefisso, nel centro della città. Da quanto trapela, quando le forze dell'ordine sono entrate nell'abitazione, il corpo era avvolto in alcune coperte e asciugamani.

In un'altra stanza si trovava il figlio 35enne della donna, in evidente stato confusionale. Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, questo il nome dell'uomo che è stato portato via in ambulanza per essere visitato in ospedale. Da quanto si apprende, a breve sarà formalizzato il fermo per il figlio della vittima, che soffre di disturbi psichici. La porta era chiusa dall'interno: a dare l'allarme la domestica dopo che i dipendenti delle aziende immobiliari che hanno sede nello stesso palazzo, si erano allarmati non vedendola arrivare in ufficio.

Fiorenza Rancilio faceva parte di una vera e propria dinastia di imprenditori milanesi che operano nel settore immobiliare da generazioni. Una laurea in Giurisprudenza, l'immobiliarista ricopriva ruoli di vertice all'interno delle aziende Palladium Group-presieduta da suo fratello Cesare- e Omnium.

Il palazzo di via Crocefisso, dove è stato trovato il suo corpo senza vita - e dove si trova anche l'appartamento del figlio - rappresenta il "quartier generale" della famiglia con la sede delle aziende.

La Fondazione a nome del fratello rapito e mai più ritrovato

L'immobiliarista rivestiva anche il ruolo di presidente della Fondazione Augusto Rancilio: questo il nome di suo fratello, l'architetto appena 26 enne rapito nel 1978 da un commando di otto persone davanti un cantiere edile nell'hiterland milanese. Il giovane non è stato più ritrovato ma nel 1993 Saverio Morabito (da non confondere con Rocco Morabito) -uno dei primi pentiti della 'ndrangheta - disse che Augusto era stato ucciso solo pochi giorni dopo il rapimento perché aveva tentato di fuggire.

La Fondazione che porta il suo nome è un ente culturale senza fini di lucro per il sostegno alla formazione, allo studio e alla ricerca . Da quanto riportano alcuni media nazionali che citano fonti della Fondazione con sede nella prestigiosa Villa Arconati di Milano, la presidenza è stata assunta dall’altro fratello Cesare.

La vocazione internazionale della dinastia immobiliare

La tragedia del rapimento di Augusto ha inevitabilmente segnato anche gli affari della dinastia, tanto che successivamente, si sono indirizzati prevalentemente all'estero, mentre il ramo italiano è concentrato a Milano. Come scrive il Corriere della Sera, "Nel portafogli del gruppo Palladium, l’azienda di famiglia, attualmente ci sono operazioni in mezza Europa e anche oltreoceano". Per quanto riguarda i dipendenti, come sottolinea il quotidiano, sono in tutto una cinquantina mentre il gruppo si muove sui mercati immobiliari europei " i n modo autonomo o in partnership con altri investitori privati o istituzionali, su progetti residenziali e commerciali, curando l’intera filiera: dalla progettazione urbana e architettonica alla proprietà, sviluppo, gestione patrimoniale e immobiliare, fino alla manutenzione".

Una storia imprenditoriale di tutto rispetto, iniziata con il padre della vittima, Gervaso, che si era dedicato alla costruzione di interi quartieri nell'hinterland milanese ma segnata inevitabilmente dalla tragedia del rapimento di Augusto e ora da questa nuova tragica vicenda.