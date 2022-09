I partiti italiani di centrodestra sono finiti sotto attacco a causa dei loro presunti rapporti economici con la Russia di Vladimir Putin. Gli 007 statunitensi stanno indagando su quali Stati, a livello mondiale, hanno preso fondi russi. Salvini e Meloni sono già sulla difensiva, mentre Letta e Calenda gridano allo scandalo.

Fondi russi ai partiti italiani, tutti contro il centrodestra

Da sempre il centrodestra italiano è associato alla Federazione Russa, a volte in maniera infondata, altre volte per pubbliche dichiarazioni di apprezzamento nei confronti del presidente Vladimir Vladimirovic Putin. Stavolta però non si fanno supposizioni o si parla di castelli in aria. L'Intelligence americana sta lavorando con tutto il materiale che ha a disposizione per "pizzicare" tutti coloro che hanno preso o chiesto soldi al regime di Putin. Viste le vecchie posizioni dei partiti dell'ala conservatrice gira voce che Salvini, Berlusconi e Meloni avrebbero intrattenuto rapporti economici con la Russia. Al momento, però, come ha dichiarato Adolfo Urso, presidente del Copasir, nel documento statunitense degli 007 l'Italia non è stata inserita nella lista dei paesi sotto indagine per aver usufruito di fondi russi.

Le reazioni di Enrico Letta e di Carlo Calenda

Questa notizia ha fatto molto comodo, dato che manca poco meno di una settimana alle elezioni, ai rivali politici del centrodestra. Si sono esposti pubblicamente il segretario del Partito Democratico (PD) Enrico Letta e il fondatore e leader di Azione Carlo Calenda. Il leader dem, come si legge sull'Adnkronos, ha parlato ai microfoni del Tg1 affermando:

"Non so se esistono prove ma noi chiediamo di sapere come stanno le cose. Credo che dal 2014 ci sia una forte presenza russa di influenza. In un dibattito a febbraio con la Le Pen, lei ammise che aveva ottenuto forti prestiti da una banca russa. Su questi temi ci deve essere chiarezza, chiediamo trasparenza, informazioni, che si sappia effettivamente come stanno le cose. E' inquietante quello che sta succedendo, lo sforzo russo di inquinare le democrazie dei Paesi occidentali e in Europa".

Spostandoci al terzo polo, Carlo Calenda ha invece twittato:

"I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti prima del voto. Si tratta di un elemento fondamentale per compiere una decisione consapevole il 25".

Matteo Salvini e Giorgia Meloni rispondono alle accuse

Il leader della Lega Matteo Salvini e la numero 1 di Fratelli d'Italia (FdI) Giorgia Meloni non sono stati in silenzio e sono andati sulla difensiva. Andiamo in ordine. Matteo Salvini è solito ironizzare ed essere più morbido quando finisce sotto attacco e lo è stato anche in questo caso. Il capo del Carroccio ha dichiarato di non aver preso mai un centesimo in nessuna valuta dalla Russia. Non è la prima volta che il partito guidato da Salvini viene "bombardato" per i suoi presunti rapporti con la Federazione Russa. Il leader della Lega ha etichettato queste notizie come Fake News e poi ha scherzato dicendo:

"l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni, Masha e Orso".

L'alleata di Salvini, Giorgia Meloni, è molto più furiosa del collega leghista ed ha infatti deciso di querelare sia il quotidiano La Repubblica sia l'ex ambascaitore USA Volker, intervistato proprio dal giornale citato. Meloni ha dichiarato a Radio 24:

"C'è un titolo questa mattina che riguarda Fratelli d'Italia, titolo de La Repubblica, che allude a cose che poi non ci sono nell'intervista. Siccome è tutto verificabile quali sono le nostre fonti di finanziamento, non mi sembra un buon modo di fare giornalismo né di fare l'ambasciatore, lanciare accuse dicendo poi che non ci sono le prove".

