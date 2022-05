Se qualcuno pensava che ben presto saremmo potuti diventare indipendenti dalle fonti fossili, si sbagliava di grosso! Le rinnovabili in Italia non decollano. Secondo Legambiente saranno necessari ben 124 prima di raggiungere l’obiettivo di 70 GW di nuovi impianti, attualmente fissato per il 2030.

Nel nostro paese sono presenti ancora 1,35 miliardi di impianti, installati solamente negli ultimi 3 anni, per una potenza complessiva di 60,8 GW. Questi, non sono necessari per riuscire a liberarci dalla dipendenza dalle fonti esauribili, ovvero gas, petrolio e carbone.

L’allarme è stato lanciato da Legambiente a seguito della pubblicazione del rapporto “Comunità Rinnovabili”, giunto ormai ala XVI edizione. Il presidente di Legambiente, Stefano Ciani, commenta in questo modo i dati raccolti dal rapporto:

“I numeri raccolti dalla nuova edizione del rapporto si confermano drammaticamente insufficienti per affrontare il caro bollette e l’emergenza climatica, per liberarci dalla dipendenza dall’estero”

In particolare, secondo il rapporto, l’apporto delle fonti rinnovabili al nostro fabbisogno energetico è ancora troppo basso e insufficiente. Si parla, infatti, di soli 115,7 Twh nel 2021, per un incremento rispetto al 2020 del 1,58%. Un aumento dovuto soprattutto dalla pandemia, ma anche dall’attuale situazione politica internazionale.

I dati dei comuni

Arrivare alla totale eliminazione delle fonti fossili sarà davvero un’impresa. I ritmi attuali sono ancora troppo lenti perché gli interessi in campo sono molteplici. Tuttavia, molti comuni hanno già cominciato la loro corsa verso le rinnovabili, installando impianti fotovoltaici, solari e termici.

Nel dettaglio, i comuni che hanno installato almeno un impianto solare termico sono 7.127, mentre 7.855 sono i comuni che hanno installato almeno un impianto fotovoltaico; 1.054 sono i comuni che hanno installato un impianto eolico e 1.523 i comuni che hanno installato un impianto idroelettrico.

Ma non solo solare o eolico. Anche la corsa alle bioenergie è andata avanti anche se lentamente, come scrive anche il Corriere della Sera:

“E ancora 4.101 i comuni delle bioenergie e 942 quelli della geotermia (tra alta e bassa entalpia). Tra i piccoli comuni (sotto il 5mila abitanti), a cui il Pnrr mette a disposizione 2,2 miliardi per la costituzione proprio delle comunità rinnovabili, quelli 100% rinnovabili sono 38, quelli 100% elettrici sono 2.271 e 772 i piccoli comuni la cui produzione di energia da fonti rinnovabili varia tra il 50 e il 99%.”

La proposta di Legambiente

Secondo Legambiente, in sostanza, siamo in ritardo a causa del rallentamento nell’installazione degli impianti, nonostante il Pnrr voglia incrementare questa tendenza. Legambiente, infatti, scrive che “se l’Italia avesse mantenuto il trend di installazione degli anni 2010 – 2013, oggi ci saremmo trovati con 60 GW di potenza in più da fonti rinnovabili, pari al 70% in meno delle importazioni del gas russo.

Invece, secondo le stime di Elettricità Futura famiglie e imprese, nel 2022, dovranno pagare una bolletta energetica di 95 miliardi di euro, il doppio di quella del 2019. Se, invece, avessimo già raggiunto l’obiettivo 2030 del 72% di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, non avremmo subito alcun rincaro per effetto del meccanismo del prezzo marginale, e la bolletta sarebbe rimasta sui valori del 2019.”

Non è sufficiente, quindi, accontentarsi di una piccola porzione di energia ricavata da fonti rinnovabili. Secondo Legambiente bisogna cominciare a far diventare le fonti rinnovabili predominanti nel mix energetico. Però, al momento il gas fossile risulta essere tra le fonti maggiormente utilizzate.

Una delle proposte dell’associazione è quella di aggiornare il PNIEC, in altre parole il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, “con i nuovi obiettivi di decarbonizzazione, ma anche autorizzare entro il 2023 progetti di nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 GW di potenza in stallata, pari alla metà dei 180 GW in attesa di autorizzazione, da realizzarsi in 5 anni, per ottenere un risparmio di 36 miliardi di metri cubi di gas ogni anno a partire dal 2026.”

Altra importante proposta stavolta è rivolta a rendere più trasparenti i processi autorizzativi, riducendone anche i tempi e di conseguenza sostenendo una maggiore certezza negli investimenti.

Legambiente pone anche l’accento sull’importanza data dall’informazione e per questo afferma la necessità di realizzare una procedura che “garantisca il diritto dei cittadini ad essere informati, a potersi confrontare sui contenuti dei progetti, ad avere una risposta e soluzioni rispetto alle preoccupazioni emerse”.

La promozione delle fonti rinnovabili nel nostro Paese è fondamentale, anche per favorire lo sviluppo degli impianti agrivoltaici. Questo comporterebbe anche un corretto sviluppo e un incremento di un’agricoltura sostenibile e di qualità, considerati anche i problemi che sta affrontando attualmente, come siccità e perdita di biodiversità.

Secondo il rapporto, inoltre, “va promossa nel Paese una grande campagna di informazione non solo sulla necessità dello sviluppo di un nuovo sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili, - puntualizza - ma anche per dare ai territori strumenti di valutazione e conoscenza per essere sempre più consapevoli nelle valutazioni dei progetti e per meglio affrontare i cambiamenti che ci saranno in tutti i paesaggi.”

Le stime dicono che per produrre 90 GW da fonti rinnovabili bisogna scendere a compromessi tra la realizzazione di impianti imperfetti e la loro integrazione nei territori. In questo caso, sarà necessario anche uno sforzo ulteriore da parte delle aziende del settore che dovranno capire che una migliore integrazione dell’impianto nel territorio è possibile.

Il tema dell’integrazione degli impianti nei territori è ancora molto caldo, ma potrebbe essere affrontato con facilità se solo ci si sforzasse di capire l’importanza che l’apporto delle rinnovabili potranno avere sul nostro pianeta. Insomma, il gioco vale la candela.

Inoltre, altro importante spazio va dato anche agli impianti idroelettrici. Il nostro Paese è quello con la maggiore presenza di fiumi e bacini che potrebbero essere sfruttati al meglio ed essere valorizzati con impianti tecnologicamente più avanzati, come dice anche il rapporto: