Molte aziende nel mirino dell'Antitrust per modifiche illecite ai contratti di fornitura. Ecco la lista con i nomi dei fornitori nel mirino per pratiche illecite e scorrette nei confronti degli utenti.

Il caro energia è decisamente l'argomento principale del momento. Con la situazione estremamente confusionaria di questo periodo il governo è intervenuto, tramite il Decreto Legge Aiuti Bis, per tutelare i consumatori in un periodo di così grande difficoltà. In particolare tramite una norma del suddetto decreto, il governo ha deciso di bloccare le modifiche ai prezzi di energia elettrica e gas proposte dai fornitori fino al 30 aprile 2023.

A vigilare sull'effettivo rispetto della norma c'è l'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in proposito ha già avviato procedimenti istruttori e richieste di informazioni per molte società del settore.

Ecco quali aziende sono finite nella lista dell'Antitrust.

Proposte illecite, ecco i fornitori di energia elettrica nella lista dell'Antitrust

Ad essere coinvolte nei procedimenti istruttori messi in atto dall'AGCM sono in particolare quattro società di fornitura energetica. Si tratta di:

Iren

Iberdrola

ON

Dolomiti

A queste quattro società vengono contestate le illecite proposte di modifiche ai contratti di fornitura verso i propri clienti, spesso inconsapevoli delle normative.

Alle quattro aziende vengono contestati gli stessi fini, raggiunti tuttavia utilizzando tecniche di comunicazione differenti. Ad esempio a Dolomiti viene contestata la presunta legittimità del cambiamento dei prezzi di fornitura in quanto le comunicazioni sarebbero state inviate prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis. Mentre ON ed Iberdrola avrebbero comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche peggiorative.

Tutte le aziende nel mirino dell'Autorità Garante

Se per queste quattro società sono già in corso procedimenti istruttori, ci sono addiritutra altre 25 società per le quali l'Antitrust si è mossa, inviando una richiesta di maggiori informazioni, richiesta volta ad acquisire le comunicazioni dell'azienda nei confronti dei consumatori nelle quali potrebbero esser stati comunicati cambiamenti unilaterali dei contratti.

Ecco le 25 aziende finite nel mirino dell'Antitrust: