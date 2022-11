Una foto del Sole ha fatto il giro del web in questi giorni, scatenando la curiosità di moltissimi utenti. Non si tratta di una semplice foto, bensì di un’immagine in cui il Sole sembra “ridere” con occhi felici e bocca che ricorda inequivocabilmente l’emoticon della felicità.

Non solo i fedeli navigatori di Internet sono stati catturati da quest’ambiguità, anche gli scienziati hanno fatto sentire la loro voce, e sembrerebbe che da ridere ci sia ben poco. L’allarme è dietro l’angolo, ecco i rischi che quell’immagine nasconde.

La foto del Sole che ride che ha stupito il web

Qualche giorno fa la NASA ci ha sorpresi con una foto piuttosto strana, catturata dal Solar Dynamics Observatory, che ritrae il nostro amato Sole in un atto curioso: quello di ridere. In poco tempo l’immagine della stella più importante del sistema solare è diventata virale sul web, suscitando l’attenzione degli utenti che quotidianamente consultano i social.

Infatti quelle grandi macchie scure che delineano gli occhi e la bocca del Sole, creando l’espressione divertita, sono buchi coronali, nonché "regioni in cui il vento solare sgorga nello spazio", come spiega sul proprio profilo Twitter la NASA.

Perché tra gli scienziati è scattato l’allarme

Oltre al mondo di Internet, un’altra parte si è fatta sentire, questa volta senza ridere; stiamo parlando degli scienziati, che di fronte a tale foto hanno sventolato la bandiera rossa, lanciando un allarme da non ignorare. Si parla del fenomeno dei venti solari, che di solito non riescono a oltrepassare lo strato della magnetosfera del nostro pianeta. Tuttavia, quando provengono dai buchi coronali hanno una velocità superiore, dunque ci sarebbe la possibilità di coinvolgere la Terra, arrecando seri danni. Infatti l’atmosfera terrestre potrebbe scontrarsi con un’onda fatta di radiazioni e vento solare, generando importanti tempeste solari, come quella avvenuta nel lontano 1859 che guastò i telegrafi europei. Inoltre, questi fenomeni non sono da sottovalutare in quanto potrebbero causare blackout e far perdere i satelliti.

Le parole degli scienziati aggiungono dunque una vena amara allo scatto del Sole, ma, se ci pensiamo bene, accade lo stesso anche a noi, sempre pronti a ridere appena sentiamo un click. Spesso i sorrisi nascondono molte insidie, per cui è sempre meglio scavare in profondità, per evitare conseguenze spiacevoli.

