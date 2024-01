Chi è Franca Caffa, l'attivista protagonista del botta e risposta con il carabiniere

Chi è Franca Caffa? Il suo volto è diventato ormai popolare dopo aver dialogato con un carabiniere durante la manifestazione del 27 gennaio 2024 a Milano. La donna, 94 anni, è da sempre un'attivista e nella sua vita ha partecipato a numerose proteste. In passato ha militato anche in politica tra le fila del Partito della Rifondazione Comunista.

Chi è Franca Caffa, l'attivista 94enne scesa in piazza per i diritti del popolo palestinese

L'anziana manifestante, nonostante la sua età, è scesa in piazza indossando una bandiera palestinese ed è stata in prima linea durante il corteo organizzato il 27 gennaio 2024 per commemorare le vittime dell'Olocausto. Franca Caffa è originaria della Regione Liguria e infatti le piace definirsi una "comunista originaria di Genova". La 94enne vive a Milano nel quartiere Molise Calvairate Ponti e ha fondato il Comitato Inquilini per tutelare gli abitanti del suo quartiere e favorire i percorsi d'integrazione.

Dopo una vita dedicata all'attivismo, Franca Caffa è scesa in politica ed è diventata un volto noto della sinistra milanese in quanto è stata anche Consigliere comunale della città di Milano con il Partito della Rifondazione Comunista. Nel 2021, a 92 anni, Caffa è tornata in politica e ha provato ad entrare a Palazzo Marino con la lista Milano in Comune - Sinistra Costituzione. Purtroppo, però, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento.

Oggi Franca Caffa continua a dedicarsi all'attivismo sociale e politico ed è scesa in piazza anche per i diritti del popolo palestinese. Sebbene l'attivista abbia partecipato ad una commemorazione delle vittime dell'Olocausto, durante un'intervista al Corriere delle Sera, ricordando le parole di Mattarella ha dichiarato:

La storia di tutta la sofferenza e della persecuzione non si deve ripetere mai più, in nessuna forma. Il diritto ad esprimere questo concetto vale per tutti, anche per chi non condivide le politiche scellerate di Netanyahu, e per i palestinesi, povera gente le cui sofferenze vengono talvolta coperte.

Il botta e risposta con il carabiniere alla manifestazione del 27 gennaio a Milano

A proposito di Mattarella, Franca Caffa si è resa protagonista di un botta e risposta con un carabiniere che era in tenuta antisommossa durante il corteo pro Palestina organizzato il 27 gennaio in occasione della giornata della memoria. L'anziana manifestante ha invitato i militari dell'arma dei carabinieri a riflettere sulle parole del presidente della Repubblica su Gaza. Uno degli agenti le ha risposto:

Con tutto il rispetto signora, non è il mio presidente.

Caffa, allora, gli ha domandato:

"No? E di che paese è?

Il carabiniere, infine, ha replicato:

Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco.

Il carabiniere che ha affermato tali frasi è stato trasferito, è stata informata l’autorità giudiziaria ordinaria e militare ed è stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica.

Leggi anche: Milano avvolta nello smog da troppi giorni: in arrivo un blocco auto?