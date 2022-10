Chi è Francesco Lollobrigida? Oltre ad avere una certa vicinanza a Giorgia Meloni, Lollobrigida è anche uno dei Big di Fratelli d’Italia, e nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli e incarichi istituzionali: nel corso dell’ultima legislatura è stato capogruppo FdI alla Camera dei Deputati. Potrebbe essere lui a ricoprire il ruolo di Ministro dell’Agricoltura.

Ecco la sua biografia, la carriera politica e alcuni accenni alla vita privata di Francesco Lollobrigida, il possibile nuovo Ministro del Governo Meloni.

Chi è Francesco Lollobrigida: la biografia

Nato nel 1972 a Tivoli, in Provincia di Roma, Francesco Lollobrigida si è laureato in Giurisprudenza e ha da subito intrapreso la carriera politica.

Da giovanissimo, infatti, si è avvicinato all’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, il Fronte della Gioventù. Proprio da qui è nata la sua vicinanza all’attuale leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: gli interessi in comune hanno favorito al conoscenza.

Negli anni successivi Lollobrigida è stato anche in Azione Giovani (un'altra organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale), e poi responsabile di Azione Studentesca.

Francesco Lollobrigida: la carriera politica e gli incarichi precedenti

In seguito ha svolto diversi incarichi a livello regionale o provinciale quali: consigliere comunale a Subiaco (1996-2000) e consigliere provinciale a Roma (1998-2003), e poi assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea (2005-2006), infine consigliere regionale alla Regione Lazio.

Nel 2008 è diventato presidente di Alleanza Nazionale della Provincia di Roma e dal 2010 al 2012 con il Popolo delle Libertà.

A dicembre 2012 ha lasciato il PdL per fondare – insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa – Fratelli d’Italia.

LEGGI ANCHE: La carriera politica di Giorgia Meloni

Viene eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni del 2018, e in seguito è stato nominato capogruppo di FdI alla Camera.

Curiosità sulla vita privata di Francesco Lollobrigida

Come abbiamo detto, Francesco Lollobrigida è il cognato di Giorgia Meloni: ha sposato la sorella della leader di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. Ha due figlie, una delle quali è nata nel 2008.

È anche pronipote di Gina Lollobrigida, in quanto il nonno paterno di Francesco è fratella di Gina.