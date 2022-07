Oltre al danno, la beffa. La storia dei Fratelli Bianchi non è affatto conclusa: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi non potranno riscarcire la famiglia di Willy Monteiro Duarte, perché risultato allo Stato totalmente nullatenenti.

A quasi una settimana dalla sentenza di ergastolo per entrambi i fratelli Bianchi, in molti speravano anche in un giusto risarcimento per la famiglia di Willy, trovatasi dal 6 settembre 2020 senza più un figlio, morto in soccorso di un suo amico in quella terribile notte di due anni fa.

Purtroppo questa situazione incresciosa non fa ben sperare i legali delle vittime: inevitabile sarà la richiesta del risarcimento direttamente allo Stato, se non addirittura l'avvio di una causa civile contro di esso.

Fratelli Bianchi, per lo Stato risultano nullatenenti: addio a risarcimento

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, oltre ad essere condannati all'ergastolo, dovranno risarcire 200 mila euro a entrambi i genitori di Willy Monteiro e più 150mila euro alla sorella.

Si parla di un risarcimento di oltre 550mila euro, al quale dovranno partecipare anche gli altri due complici dell'omicidio, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di carcere.

C'è però un problema, e abbastanza grave: i Fratelli Bianchi risultano allo Stato nullatenenti. E lo stesso vale anche per gli altri imputati: nessuno di loro ha le finanze necessarie per provvedere al risarcimento da 550mila euro.

Secondo quanto emerso anche in sede processuale, gli stessi genitori dei fratelli Bianchi percepivano il Reddito di Cittadinanza, prima che la Guardia di Finanza ne disponesse la sospensione.

Inoltre nessuno di loro detiene alcuna proprietà, nonostante nei social i due fratelli Bianchi mostrassero uno stile di vita sfarzoso, fatto di hotel di lusso, macchine, moto e yacht.

Inoltre non detengono nemmeno conti correnti o deposito, da dove poter prelevare anche una parte del risarcimento. Davanti a questa situazione, i legali delle vittime non potranno fare altro che richiederlo allo Stato.

Fratelli Bianchi, ecco chi pagherà il risarcimento da 550mila euro

Se i Fratelli Bianchi non possono provvedere al risarcimento da 550mila euro, come già ha fatto sapere il legale della famiglia di Monteiro, si dovrà provvedere a fare richiesta allo Stato.

Non ci sarebbe alternativa. Se nullatenente, e senza alcun reddito a suo carico, una persona non ha alcun obbligo a provvedere al risarcimento, e non solo in casi come questi, ma in tutti i casi in cui incorre un debito. Inoltre c'era già il sospetto che sarebbe finita così, a detta dell'avvocato Domenico Marzi:

Quando c'è un incidente stradale ci sono le assicurazioni che coprono, ma in questo caso è diverso e non abbiamo mai pensato di poter recuperare denaro da quelli.

Non sarà comunque facile ottenere un risarcimento in tempi brevi, e forse nemmeno alle condizioni previste dalla sentenza. Nel caso in cui il legale dovesse procedere alla richiesta, il tempo necessario per ottenere il risarcimento da parte dello Stato potrebbe essere lungo, dell'ordine di anni.

Un sacco di tempo, che però sarà rincompensato. Lo Stato italiano ha provveduto solo nel 2020 a riscarcire le famiglie di vittime di reati intenzionali violenti per un totale di 3,6 milioni di euro.

Anche se si fa sempre più strada l'idea di procedere non alla richiesta di un risarcimento, ma di una causa contro lo Stato.

La famiglia di Willy farà causa contro lo Stato

La pratica di risarcimento da parte dello Stato, dopo la beffa dei fratelli Bianchi, potrebbe diventare una vera e propria causa.

E ne avrebbero fondati motivi, perché, come riporta anche Repubblica, il risarcimento in questo caso avrebbe come movente il fatto che lo Stato non sia riuscito a tutelare un povero ragazzo, lasciato morire in quella strada di Colleferro il 6 settembre 2020.

Se verrà presa la strada della causa contro lo Stato, dovranno però rivolgersi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, la stessa a cui si è rivolto Silvio Berlusconi in seguito alla sentenza del 2013 sul processo Mediaset.

Anche in questo caso la tempistica non sarà dalla parte delle famiglie. Se i tempi sono gli stessi, per la famiglia si aspetta un iter processuale di diversi anni, e solo per avere o una conferma della richiesta, o un rifiuto.

Laconicamente, lo stesso avvocato Marzi lascia intendere che forse ci penseranno:

Valuteremo, vedremo bene cosa fare.

Anche perché nemmeno un risarcimento simbolico è giunto dai fratelli Bianchi.

Fratelli Bianchi, nemmeno un risarcimento simbolico: la rabbia dei familiari

La vera beffa non è solo il mancato risarcimento da parte dei Fratelli Bianchi, grazie alla loro posizione di nullatenenti, ma anche il mancato risarcimento simbolico.

Forse alcune lettere, durante però la fase processuale, afferma l'avvocato Marzi:

Ci sono state delle lettere, dei tentativi che definisco inopportuni, per stabilire un contatto e niente più

Inopportuni perché il contenuto di queste lettere, pubblicate da Adkronos, riguardava per lo più l'assunzione di innocenza:

"[...]Tutte quelle cattiverie che hanno detto contro di noi non sono vere, sono state solo bugie su bugie per farci toccare il fondo.", "[...] Sia io che Gabriele continueremo sempre, da uomini veri, a dire che non c’entriamo nulla con questo crimine."

Tutti tentativi atti non a chiedere perdono o a cercare di comunicare con i familiari, ma a ribadire un'innocenza che, dal 3 luglio, è diventata colpevolezza. E che, una volta arrivata la sentenza, sono finite: ai genitori di Willy non è giunto neppure un messaggio, né dai due fratelli né dai loro familiari.