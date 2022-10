Fratelli d'Italia è un partito che ha vissuto tutta la sua storia, fino a questo momento, all'opposizione. Analizziamo i passaggi chiave di un partito relativamente giovane.

Un partito che dall'opposizione ha saputo aumentare i propri consensi in maniera esponenziale e che adesso si appresta a vivere una fase nuova. La fase più importante da quando esiste. Ovvero, per usare parole care a Giorgia Meloni, quella di "governare la Nazione".

Fratelli d'Italia, la nascita e la fondazione a fine 2012 nel periodo del Governo di Mario Monti

Fratelli d'Italia è un partito che è stato fondato nel dicembre 2012 da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni. Meloni presiede il partito dal 2014. Il partito che ha una connotazione di destra ancora oggi nel simbolo mantiene la fiamma tricolore, tema che è stato oggetto di polemiche nel corso della recente campagna elettorale.

Durante il Governo guidato da Mario Monti - sul finire di quell'esperienza - nel dicembre 2012 alcune personalità presenti nel Popolo della Libertà, come ad esempio Ignazio La Russa e Guido Crosetto espressero perplessità sulla linea politica.

Nel dicembre 2012 quindi La Russa, Meloni e Crosetto decisero di dare vita ad un nuovo partito di destra che venne presentato con il nome di “Fratelli d'Italia – centrodestra nazionale”.

Fratelli d'Italia e la presenza alle elezioni politiche del 2013: una legislatura tutta di opposizione

Alle Elezioni Politiche del 24-25 febbraio 2013 Fratelli d'Italia decise di aderire alla coalizione di centrodestra insieme a Lega e Popolo della Libertà, partito che poi tornerà a chiamarsi Forza Italia. Ma Fratelli d'Italia decise di non fare parte di nessun governo in tutta la legislatura e rimanere all'opposizione.

In particolare dopo le politiche del 2013, Fratelli d'Italia decise di assumere una posizione di opposizione all'allora governo di larghe intese guidato da Enrico Letta.

Anche nella fase successiva di quella legislatura quando si formò il Governo guidato da Matteo Renzi, Fratelli d'Italia decise di rimanere in una posizione di opposizione.

Stesso atteggiamento che il partito ebbe anche con l'ultimo governo di quella legislatura ovvero quello guidato da Paolo Gentiloni.

Fratelli d'Italia alle elezioni del 2018 in alleanza con gli altri partiti del centrodestra ma non andrà mai al Governo: astensione al voto di fiducia sul Conte I

Anche alle Elezioni Politiche che si sono tenute il 4 marzo 2018 Fratelli d'Italia aderisce alla coalizione di centrodestra. Anche in questa legislatura si succedono diversi Governi ma il partito di Giorgia Meloni non si sposta mai dalla sua collocazione di opposizione.

Di fatto anche in queste elezioni, come nel 2013, non esiste un vincitore chiaro. Dopo settimane di stallo e di situazione bloccata viene siglato un accordo di Governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Nasce l'esperienza di governo giallo verde con Matteo Salvini e Luigi Di Maio che si accordano per il nome di Giuseppe Conte presidente del consiglio.

Fratelli d'Italia anche in questa situazione decide di rimanere fuori dal Governo e al voto di fiducia sul Governo Conte I il partito di Giorgia Meloni si astiene.

Fratelli d'Italia all'opposizione anche del Governo Conte II e del Governo Draghi

La linea di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia è continuata anche nel corso della legislatura. Nel momento in cui è finito il Governo Conte I con Movimento 5 Stelle e Lega e nasce il governo Conte II basato principalmente su un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Fratelli d'Italia si conferma all'opposizione.

Quando va in crisi il Governo Conte II e si arriva alla nascita del Governo Draghi che gode di un ampio sostegno parlamentare, Fratelli d'Italia che aveva chiesto a gran voce al Capo dello Stato le elezioni anticipate, unico caso tra i partiti più importanti, decide di rimanere all'opposizione.

Ancora una volta. A differenza di Lega e Forza Italia che sono entrate a sostenere il Governo guidato dall'ex numero uno della Banca Centrale Europea.

E' di tutta evidenza visto il boom elettorale, che la permanenza all'opposizione di Fratelli d'Italia abbia giovato enormemente all'aumento dei consensi del partito che ha saputo attrarre il voto anche di altre persone di centrodestra più vicine ad altri partiti ma che sono rimaste deluse dall'operato del Governo Draghi.

Fratelli d'Italia, l'ascesa irresistibile alle Politiche. I numeri

Le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 dopo la conclusione dell'esperienza del Governo Draghi vedono vincere nettamente la coalizione di centrodestra. Una coalizione che ha una chiara maggioranza a Camera e Senato. Una coalizione a fortissima trazione Fratelli d'Italia che ha conquistato il 26% dei voti a fronte di percentuali attorno all'8% per gli alleati del centrodestra di Lega e Forza Italia.

I numeri dell'ascesa di Fratelli d'Italia sono questi:

Alle Elezioni Politiche del 2013 alla Camera Fratelli d'Italia aveva preso l'1,96% alla Camera e l'1,92% al Senato.

Alle Elezioni Politiche del 2018 Fratelli d'Italia ha conquistato il 4,35% alla Camera e il 4,26% al Senato.

Alle Politiche 2022 il 26% alla Camera e il 26,01% al Senato.

Fratelli d'Italia: ora il vero esame è il sapere passare dall'opposizione al Governo del paese

Ora per il partito di Giorgia Meloni cambia tutto. Dopo i lunghi anni di opposizione, in alcuni casi obbligati in altri per scelta, arriva il vero banco di prova. Arriva il banco di prova del Governo.

Arriva il cambiamento da una fase di critica al Governo in carica quel momento a quella in cui si devono affrontare le difficoltà in prima persona. Per di più in un momento tra i più difficili del nostro paese per le problematiche presenti a livello nazionale e internazionale.

In una fase inoltre nella quale come si è visto l'elettorato italiano premia e punisce con boom enormi e cadute repentine, i leader politici. E' sempre più un elettorato di opinione e sempre meno un elettorato di appartenenza.

La prova di Governo sarà il vero esame di Fratelli d'Italia. E si vedrà se quel 26% è il punto massimo della storia del partito e una volta al Governo si perderanno consensi come avvenuto per tante altre forze politiche in questi anni.

O se un'azione di Governo di livello consentirà di mantenere questo consenso o addirittura aumentarlo.

Perchè una cosa va detta chiaramente, questo è un esecutivo fortemente targato Fratelli d'Italia. Se le cose andranno bene più che gli altri partiti presenti nell'alleanza di centrodestra, Lega e Forza Italia, a trarne giovamento anche in termini elettorali sarà in larga parte il partito di Giorgia Meloni.