Chi sono i "Fratelli di Dio"? Questo nome attribuibile ad una presunta setta, o forse a più persone, è nuovo alla cronaca nazionale, ma potrebbe essere fondamentale per avere più dettagli sulla strage di Altavilla Milicia. Gli inquirenti stanno considerando, infatti, anche questa pista.

Il nome "Fratelli di Dio" compare nel caso di Altavilla Milicia: ecco chi sono

Tra i tanti nomi, oltre a quelli dei diretti responsabili della strage nel comune del Palermitano, non era mai comparso quello di "Fratelli di Dio". Stiamo parlando, molto probabilmente, di una setta, un culto, o singole persone che avevano tale qualifica in un organigramma molto ampio di cui sono ancora ignoti ruoli e dinamiche.

I "Fratelli di Dio" non sono mai stati nominati dai killer o dai testimoni diretti della vicenda, ma da una vittima. Il primo a pronunciare le parole "Fratelli di Dio" è stato infatti il figlio dell'assassino: Kevin Barreca. Il giovane, parlando con un suo compagno di scuola, aveva pronunciato prima le parole "demoni in casa" e successivamente, come hanno scoperto gli inquirenti grazie alle analisi dei messaggi sui cellulari delle vittime e dei carnefici, aveva detto:

Erano entrate in casa due persone chiamate, se non sbaglio, "Fratelli di Dio".

I "Fratelli di Dio", dunque, sarebbero due persone fisiche e non per forza un'intera setta. Non è ancora chiaro se queste figure siano i complici di Giovanni Barreca: Massimo Carandente e Sabrina Fina, o altre due persone estranee alla vicenda ma comunque coinvolte.

L'identikit di Carandente e Fina: complici di Giovanni Barreca

Massimo Carandente e Sabrina Fina sono coinvolti, insieme a Barreca, nella strage di Altavilla Milicia. I due complici sono una coppia di fatto e sicuramente hanno conosciuto Giovanni Barrecca durante qualche incontro di preghiera in quanto erano tutti dei fanatici religiosi.

Gli inquirenti sono arrivati a Carandente e Fina grazie all'analisi del cellulare di Barreca e ad alcune testimonianze. Non si conoscono dettagli della loro vita privata, ma sono noti i loro pensieri e la loro ossessione nei confronti del demonio.

Carandente, rispetto a Fina, si esponeva molto di più sui social network, in particolare Facebook, dove era solito condividere frasi molto inquietanti. Tra quelle più significative sono degne di nota le seguenti:

Ora il fratello consegnerà a morte il fratello e il padre il figlio; e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.

Oppure:

Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.

In uno degli ultimi post condivisi aveva scritto:

Ora vi esorto, fratelli, a tenere d’occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l’insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici.

Sabrina Fina, invece, aveva fatto della sua ossessione religiosa un vero e proprio business in quanto promuoveva sui social integratori, tisane e prodotti per la cura del corpo.

