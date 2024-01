Cambia tutto, freddo artico in arrivo: ecco la data che segna l'inizio del gelo

Il freddo artico è pronto a colpire l'Italia, portando temperature glaciali e nevicate anche a bassa quota. Da lunedì 8 gennaio, il paese si prepara a una settimana di gelo, con il Nord e le regioni adriatiche che saranno tra le più colpite.

Cosa aspettarsi dal freddo artico in arrivo

L'irruzione di aria fredda artica causerà un abbassamento significativo delle temperature in molte regioni italiane. Si prevedono giorni di gelo in particolare nel Nord Italia e nelle regioni adriatiche, mentre il clima sarà più mite nelle regioni tirreniche, in Sicilia e Sardegna. Un rialzo delle temperature è previsto a partire da mercoledì in queste ultime regioni.

Il vortice ciclonico, ereditato dalla domenica precedente, tenderà a spostarsi gradualmente dal Sud Italia. Questo porterà tempo instabile e perturbato al Sud, con piogge e temporali. Al Nord e nelle regioni adriatiche, invece, le correnti fredde di origine continentale potrebbero portare nubi e precipitazioni. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo.

Le correnti fredde che aggrediranno la penisola

Martedì, le correnti fredde domineranno, spingendo la formazione di un nuovo vortice di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale. Questo fenomeno atmosferico porterà all'incontro di masse d'aria di diversa temperatura, con l'aria più mite richiamata dal vortice che potrebbe entrare in contrasto con l'aria fredda in arrivo, generando instabilità meteorologica.

Di conseguenza, sono previste piogge deboli al Sud Italia e sulle Isole maggiori, mentre in Piemonte e lungo la dorsale appenninica adriatica, le condizioni potrebbero favorire nevicate fino a quote collinari. Questa situazione potrebbe portare a cambiamenti repentini delle condizioni meteo in queste aree, con un impatto significativo sulle attività quotidiane e sulla viabilità.

Pioggia e neve, anche a bassa quota

Tra mercoledì e giovedì, l'Italia continuerà a essere influenzata dal flusso freddo, che inizierà gradualmente a diminuire. Ciò comporterà condizioni atmosferiche variabili: mentre si prevedono piogge sulle Isole maggiori e sulle regioni tirreniche, nel Piemonte potrebbero verificarsi nevicate anche a quote relativamente basse.

Leggi anche: Temperature in picchiata, arriva l'orso russo: qual è il suo significato e cosa aspettarsi

Nel frattempo, le regioni centrali e meridionali sperimenteranno un lieve aumento delle temperature, offrendo una breve tregua dal freddo intenso. Tuttavia, il Nord Italia continuerà a rimanere in balia delle temperature più basse, mantenendo l'atmosfera invernale.

Cosa aspettarsi dal fine settimana

Verso il fine settimana, tra il 13 e il 14 gennaio, un nuovo impulso artico potrebbe colpire l'Italia, ma la sua traiettoria è ancora incerta. Questo potrebbe significare un ritorno di temperature più basse e condizioni meteorologiche più severe, soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche.

È importante prepararsi adeguatamente per il freddo artico. Gli esperti consigliano di indossare strati di abbigliamento termico e prestare attenzione alle condizioni stradali durante gli spostamenti. Si consiglia inoltre di seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle ultime evoluzioni.

Il freddo artico in arrivo in Italia rappresenta un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Questo fenomeno influenzerà diverse regioni in modi diversi, con un impatto maggiore al Nord e nelle regioni adriatiche. È essenziale rimanere informati e prepararsi per affrontare al meglio questa ondata di freddo.

Leggi anche: L'Italia ha un piano adattamento ai cambiamenti climatici. Ma non basta