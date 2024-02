Cosa ha nascosto Putin circa la morte di Navalny?

La recente restituzione della salma di Navalny, avvenuta dopo una serie di appelli disperati da parte della madre Lyudmila, ha suscitato sorpresa e interrogativi. Inizialmente, le autorità russe avevano dichiarato che il corpo non sarebbe stato consegnato alla famiglia prima di 14 giorni, aggiungendo minacce e pressioni sulla famiglia affinché accettasse un funerale segreto. Ma cosa si nasconde dietro questo apparente cambio di rotta del Cremlino?

Perché il Cremlino ha restituito la salma di Navalny?

La restituzione della salma di Navalny è avvenuta nel nono giorno dalla sua morte, una data significativa nella liturgia ortodossa. Il nono giorno rappresenta il "pominki", una serie di riti legati al ricordo dell'anima del defunto. È una tradizione che coinvolge amici e parenti, riuniti per pregare e ricordare il defunto. Questo gesto potrebbe essere interpretato come un tentativo del Cremlino di evitare conflitti con la Chiesa ortodossa russa, potente alleata del governo, e di mantenere un certo rispetto per le tradizioni religiose.

Il significato del "pominki"

Il pominki non è solo un momento di ricordo e preghiera, ma anche una cena di commiato in cui si condividono piatti tradizionali e si brinda al defunto con alcol. Questo evento, sebbene di natura privata, potrebbe diventare un momento di commemorazione pubblica per Navalny, suscitando preoccupazioni nel Cremlino riguardo all'immagine del regime e alla possibile mobilitazione dell'opposizione. La memoria di Navalny potrebbe trasformarsi in un simbolo di resistenza e opposizione al governo, minando ulteriormente la sua autorità.

La reazione dei sostenitori di Navalny

I sostenitori di Navalny hanno già onorato la sua memoria in varie chiese russe, sfidando implicitamente il presidente Putin e il suo regime. Questi gesti di commemorazione pubblica potrebbero rappresentare un'aperta sfida al potere, evidenziando il crescente sostegno per Navalny e il suo movimento di opposizione. La scelta del luogo di sepoltura di Navalny, tra l'isolamento e la visibilità, riflette le tensioni interne tra la famiglia e i collaboratori del dissidente, ma anche la volontà di mantenere viva la sua eredità politica e il suo impegno per la democrazia in Russia.

Il futuro delle esequie di Navalny

Con l'avvicinarsi delle esequie di Navalny, il Cremlino si trova di fronte a una sfida senza precedenti. Da un lato, cerca di limitare l'impatto mediatico del funerale per evitare una commemorazione di massa che potrebbe rafforzare l'opposizione. Dall'altro, deve bilanciare le esigenze della famiglia di Navalny con la propria agenda politica, cercando di mantenere il controllo della narrazione e di evitare una nuova ondata di proteste e disordini.

La morte di Alexei Navalny continua a essere un punto di tensione e conflitto in Russia, mettendo in luce le contraddizioni e le ambiguità del regime di Putin. Mentre la famiglia e i sostenitori di Navalny cercano di onorare la sua memoria e difendere il suo lascito politico, il Cremlino cerca di contenere la situazione e preservare il proprio potere. Tuttavia, il destino di Navalny potrebbe trasformarsi in un simbolo di resistenza e speranza per un futuro democratico in Russia, sfidando il dominio autoritario di Putin.

