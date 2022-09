La cerimonia funebre per la morte di Elisabetta durerà 10 giorni, a seguire diversi mesi di lutto nazionale. Quando e dove vedere il rito in tv e dove sarà sepolta la salma.

La notizia della morte della regina Elisabetta ha fatto il giro del mondo, con lei se ne va un pezzo di storia e l’icona di un'intera epoca. Per onorarla ci sarà un lungo funerale di Stato e chiusura di negozi, uffici e attività commerciali sul territorio della Gran Bretagna.

Siccome la sovrana è venuta a mancare in Scozia, nella sua amata dimora di Balmoral, il protocollo regale prevede l’attuazione del “Piano Unicor”, una procedura meticolosa che si conclude con la celebrazione del rito funebre. Secondo la tradizione, la salma resterà per due giorni a Westminster Hall per essere visibile ai sudditi e alle autorità che vorranno omaggiarla. Poi sarà trasportata nella cappella di famiglia. L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta tv in tutto il mondo.

Quando ci saranno i funerali della regina Elisabetta

Ci saranno 12 giorni di lutto nazionale e il funerale potrebbe svolgersi a 10 giorni dalla morte della regina (della quale per ora non si conoscono le cause), quindi il 19 settembre 2022 nel palazzo di Westminster. Sarà una cerimonia solenne alla quale parteciperanno i reali, gli esponenti politici del Paese, tra cui la neo premier Liz Truss, le massime autorità religiose e diplomatiche. Sono attese centinaia di migliaia di cittadini londinesi e provenienti da tutta la Gran Bretagna che vorranno dare un ultimo saluto alla sovrana più amata di sempre. Secondo l'operazione Unicorn la camera ardente sarà predisposta a Holyroodhouse, in Scozia, e la bara sarà successivamente portata nella cattedrale seguendo il percorso della Royal Mile, in Edimburgo.

Per quanto riguarda il luogo della sepoltura, la Regina Elisabetta II giacerà nella Cappella di San Giorgio, presso il palazzo di Windsor, dove riposano in pace altri membri della famiglia reale, i nonni del Principe Carlo, la sorella Margaret, contessa di Snowdon, venuta a mancare nel 2022, e il consorte Filippo, duca di Edimburgo, deceduto il 9 aprile 2021. Nella stessa cappella era stato celebrato il matrimonio del nipote Harry, figlio del Principe Carlo erede al trono, con l'attrice Meghan Markle.

3 mesi di lutto nazionale

Dopo i 12 giorni di esequie, seguiranno in tutta la Nazione 3 mesi di lutto. Quindi la cerimonia di incoronazione del Principe Carlo, erede al trono a 73 anni, non avverrà prima di metà novembre.

Quanto costa la cerimonia funebre della regina Elisabetta II

Il funerale di Stato, trasmesso in tv in mondovisione, avrà un costo davvero ingente. Bisogna considerare il cerimoniale, il trasporto della salma, l’impiego straordinario delle Forze dell’ordine, le decorazioni floreali, la sepoltura nella cappella di famiglia e molto altro. E tutto per 12 giorni, cioè la durata della cerimonia funebre ufficiale. Secondo le stime, il costo del funerale della regina potrebbe superare i 3 miliardi di sterline. A ciò si aggiunge il danno economico causato dalla chiusura obbligatoria di negozi uffici, e attività commerciali durante i 3 giorni di lutto nazionale.