Funerali Giulia Cecchettin in diretta tv e streaming: a che ora e dove vederli

I funerali di Giulia Cecchettin vengono trasmessi in diretta tv e in streaming: ecco a che ora e dove vedere le esequie.

Nella giornata di martedì 5 dicembre si svolgono i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Verona. Le esequie verranno trasmesse anche in diretta tv e in streaming, proprio perché a Padova sono attese oltre 10mila persone.

Ecco a che ora e dove vedere i funerali di Giulia Cecchettin in tv o in streaming.

I funerali di Giulia Cecchettin verranno trasmessi in diretta tv

I funerali di Giulia Cecchettin si svolgeranno martedì 5 dicembre a partire dalle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.

Alla cerimonia parteciperanno migliaia di persone - tra cui chiaramente il papà Gino Cecchettin, la sorella Elena, e l'intera famiglia della vittima - e per questo motivo è stata modificata la viabilità, oltre a essere resa possibile la trasmissione delle esequie anche in diretta tv e in streaming.

Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia, potrà seguire i funerali in televisione dal carcere di Montorio dove è attualmente detenuto, così come faranno molti italiani che sono impossibilitati a recarsi a Padova.

A Padova saranno presenti il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco Giordani, ma si parla anche di un possibile arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni se non addirittura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Funerali Giulia Cecchettin, a che ora e dove vedere le esequie

I funerali di Giulia saranno presieduti dal vescovo Claudio Cipolla e verranno trasmessi in diretta tv e in streaming: a che ora e dove vederli?

Tutti possono seguire le esequie in diretta televisiva dal Tg1 a partire dalle ore 10.50, ma anche dal Tg5 sempre a partire dalle 10.50 con Cesara Buonamici.

Non solo: anche la puntata del TG2 Italia Europa in onda questa mattina, alle 10 su Rai 2 e condotta da Marzia Roncacci si occuperà dell'attesa per i funerali della giovane ragazza vittima di femminicidio. Oltre agli ospiti in studio, ci saranno anche i servizi degli inviati proprio dalla Basilica di Santa Giustina di Padova.

Per rispetto della celebrazione, le telecamere non potranno entrare dentro al Chiesa, mentre all'esterno ci sarà una zona dedicata alla stampa e ai giornalisti. Verranno installati anche due schermi per seguire le esequie dalla piazza.

Giulia Cecchettin, il messaggio di Luca Zaia

Nella mattinata del 5 dicembre, in attesa dei funerali di Giulia, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha invitato i cittadini a rispettare un minuto di sospensione delle attività didattiche o lavorative alle ore 11.

Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo – e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché – continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere.

Queste le parole di Luca Zaia in un messaggio pubblicato sui social, nel quale il governato invita anche i cittadini a indossare "un nastrino rosso", e a esporre "fiocchi rossi alle porte e alle finestre".

Un messaggio forte contro la violenza sulle donne, per Giulia ma anche per tutte le altre vittime di femminicidio.