I principali capi di Stato del Mondo parteciperanno ai funerali della Regina Elisabetta. Non mancano però gli esclusi che hanno minacciato ripercussioni diplomatiche. La cerimonia è blindata ma si potrà vedere in streaming in tv in tutto il mondo.

Nella mattinata di oggi, 19 settembre 2022, si terranno i funerali di sua Maestà Regina Elisabetta II. La cerimonia inizierà all'abbazia di Westminster poi la salma sarà seppellita al castello di Windsor. La città di Londra è completamente blindata vista l'enorme affluenza. La cerimonia solenne sarà seguita anche dalle principali tv del mondo.

Funerali Regina Elisabetta: orari e dove vederlo

La cerimonia solenne inizierà alle 11.00 in punto. Dopo la messa si terrà una funzione privata con circa 800 invitati alle ore 16.00. Il corpo della Regina si sposterà poi al cimitero per la sepoltura. Elisabetta II verrà seppellita alle 19.30 accanto al marito Filippo nella King George VI Memorial Chapel.

La cerimonia si può seguire comodamente in diretta tv sulla Rai. Il palinsesto prevede, a partire dalle 10.30, uno speciale del Tg1 dedicato alla Regina. Durante tutta la giornata, fino alle 18.00, le trasmissioni saranno interamente dedicate alla diretta dell'ultimo viaggio terreno di Elisabetta II. Non mancheranno approfondimetni sulla sua persona e sulla sua vita.

Gli ospiti e le reazioni

Quasi non si riescono a contare le persone che si recheranno a Londra per assistere da vicino ai costosissimi funerali della Regina Elisabetta. Il triste evento ha fatto scattare un livello di allerta massimo, più del giubileo di platino e più delle olimpiadi. Fatta eccezione per i sudditi della corona britannica e per gli ammiratori di Elisabetta II, ai funerali parteciperanno i capi di stato di molti Paesi del Mondo, celebrità influenti e baronetti inglesi nominati da sua Maestà quando era ancora in vita.

A Buckingham Palace si sono già recati il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la moglie Jill Biden, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte e il presidente della Repubblica italiana Segio Mattarella. I capi di Stato sono stati accolti dal nuovo Re Carlo III e dalla moglie Camilla. Tutti hanno visitato la camera ardente e parteciperanno ai funerali. I presidenti hanno poi incontrato la neo premier inglese Liz Truss. Tra i presenti anche le massime cariche dell'Unione Europea: Ursula von der Leyen e Charles Michel.

Oltre allo choc per la morte della Regina, tutti le figure istituzionali europee e mondiali hanno espresso dolore e lutto. Il colore predominante è infatti il nero, fatta eccezione, come si legge sull'Adnkronos, per alcuni leader che hanno scelto di indossare, nonostante il lutto, i colori che rappresentato le proprie Nazioni.

Chi non è stato invitato

Quasi prevedibile ma non scontata la mancata partecipazione della Russia ai funerali della Regina Elisabetta II. Le relazioni diplomatiche tra la Nazione guidata da Vladimir Vladimirovic Putin e l'Inghilterra erano già ai ferri corti dopo l'invasione dell'Ucraina.

La Federazione Russa non ha preso bene il mancato invito alla solenne cerimonia. Maria Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri, in data 16 settembre 2022, ha dichiarato: