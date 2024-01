Tutto su Gabriel Attal, con i suoi 34 anni è il più giovane Primo ministro francese

Il 9 gennaio 2024, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha nominato il nuovo Primo Ministro francese, che succederà Elisabeth Borne. L'incarico è andato a Gabriel Attal, che ricopriva il ruolo di ministro dell'Educazione e ora dovrà formare un nuovo governo.

Gabriel Attal, 34 anni, è il più giovane Primo Ministro della Quinta Repubblica e quindi della moderna storia francese. Ma non solo.

Ecco chi è il nuovo Primo Ministro di Francia.

Chi è Gabriel Attal: vita e carriera politica del nuovo Primo Ministro francese

Il presidente Emmanuel Macron ha scelto Gabriel Attal per formare il nuovo governo in Francia. L'Eliseo ha ufficializzato la nomina di Attal con un comunicato:

Il presidente della Repubblica ha nominato Gabriel Attal primo ministro e lo ha incaricato di formare un governo

Nato il 16 marzo 1989, Attal ha 34 anni ed è il più giovane Primo Ministro della storia moderna in Francia. Infatti, prima di lui deteneva il primato Laurent Fabius, nominato a 37 anni, nel 1984.

Attal è cresciuto in una famiglia multiculturale. Il padre Yves era un avvocato e giornalista, attivo anche nel mercato cinematografico, di origini ebree alsaziane e ebree tunisine. La madre, invece, anche lei impegnata nel settore del cinema, proviene da una famiglia russa di origine greca e di religione ortodossa.

La sua carriera politica è caratterizzata dalla rapida ascesa che l'ha portato a ricoprire in breve tempo il ruolo di ministro dell'Educazione e poi di Primo Ministro.

Gabriel Attal è entrato in politica molto presto, ricoprendo i primi incarichi ufficiali nel 2017, quando aveva 29 anni. Fin da subito, quando militava nella gauche al fianco di Dominique Strauss-Kahn, è stato definito come uno dei più promettenti giovani socialisti.

Il primo incarico l'ha ricevuto proprio dal presidente Macron, che nel 2017 lo ha nominato viceministro per la Gioventù. A 29 anni, Attal è diventato il più giovane a entrare al governo. Dopo, ha ricoperto il ruolo di portavoce del governo, di ministro dei Conti pubblici e, infine, dal 2023, ministro per l'Educazione nazionale.

Come ministro dell'Educazione, Attal si è fatto conoscere subito per alcuni provvedimenti drastici come il divieto di portare l'abaya, la lunga tunica indossata da alcune donne musulmane, a scuola e il ritorno della bocciatura e per l'introduzione di alcune misure di prevenzione contro il bullismo.

In questo periodo, Attal ha raccolto molti consensi, diventando uno dei politici preferiti dai francesi.

Quando ha ricevuto la notizia della nomina a Primo Ministro, Gabriel Attal era impegnato in una call con 14mila presidi delle scuole francesi per ringraziarli del loro impegno.

Gabriel Attal è il primo Primo Ministro omosessuale dichiarato: chi è suo marito

Gabriel Attal è già il Primo Ministro dei primati. Oltre ad essere il Primo Ministro più giovane della Quinta Repubblica francese, Attal è anche l'unico Primo Ministro della storia a essere dichiaratamente omosessuale.

Attal, infatti, è uno dei pochissimi politici francesi ad aver parlato apertamente della sua omosessualità, senza farsi spaventare dalle critiche e dagli oppositori.

Attualmente, Gabriel Attal è in una relazione con Stéphan Séjourné, segretario del partito Reinassance e presidente del gruppo parlamentare europeo Renew. I due hanno stretto un Patto civile di solidarietà, un'unione legale in tutto e per tutto simile al matrimonio.