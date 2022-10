In Italia abbiamo una legislatura ma non ancora un governo e, in Parlamento, arrivano già delle proposte che hanno fatto infuriare l'opposizione, anche perché in campagna elettorale era stato detto l'opposto di ciò che è stato proposto. Ecco quindi che Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha presentato un Ddl che andrebbe a modificare l'articolo 1 del Codice Civile toccando un tema molto scottante: l'aborto.

Cosa prevedere il Ddl proposto dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

Nell'art.1 del Codice Civile è disciplinata la capacità giuridica che "si acquista dal momento della nascita". Nel secondo comma è riportato: "I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita". L'idea di Gasparri e del suo Ddl sarebbe quella di modificare questa prima parte del Codice Civile in modo tale che si possa mettere in discussione la superiorità dei diritti del nato rispetto a quelli del feto. Il titolo del Ddl, discusso in data 13 ottobre 2022, è: "Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito". Così facendo si andrebbe in maniera indiretta a toccare anche la legge 194, che il centrodestra aveva giurato di non voler modificare.

Il centrosinistra non ci sta e i commenti non tardano ad arrivare

L'opposizione non ci ha pensato due volte a definire questa strategia una palese mossa da anti-abortista. Numerosi sono stati i commenti, tra l'Aula e i Social Network. Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico (PD) a Palazzo Madama ha twittato:

"In Senato FI ripresenta il ddl per modificare l’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194. Inaudito".

Anche un'altra senatrice dem, Valeria Valente, ha scritto sul noto social:

"Il disegno di legge del senatore Gasparri ha un solo scopo: minare alla radice la legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Si svelano dunque le promesse da mercante di Giorgia Meloni. Non serve abrogare o modificare la legge sull’aborto, basta approvare il disegno di legge di FI e riconoscere il diritto alla vita del nascituro per vietare nei fatti la possibilità di abortire".

Maurizio Gasparri chiarisce tutto: "Questo Ddl non è una novità": ecco perché

Dopo i numerosi attacchi ricevuti, Gasparri si è pubblicamente esposto spiegando il perché di quel Ddl. Il senatore azzurro non si aspetta che venga approvato, ma vorrebbe solo che si discutesse di questo argomento. L'idea sua è quella di trovare un punto d'incontro che non vada a toccare la legge 194. Il senatore ha infatti dichiarato di aver "tirato un sasso nello stagno", giusto per provare a parlare di questo tema. Poi, a coloro che non hanno memoria, Gasparri ha ricordato che non è la prima volta che ad inizio legislatura propone questo Ddl, ma lo fa sempre in quanto si tratta di "un lascito morale di Carlo Casini, fondatore del Movimento per la vita".