Descalzi aveva già annunciato che l'Eni era al lavoro per risolvere il problema e dopo pochi giorni, Gazprom riapre i rubinetti all'Italia. Le forniture di gas passeranno attraverso l'Austria. In Italia e in UE si lavoro costantemente per contrastare il caro bollette.

L'azienda russa Gazprom ha riaperto i rubinetti di gas all'Italia. Il passaggio sarà garantito grazie ad un canale che passa dall'Austria. Lo stop delle forniture del gas annunciato a gran voce dalla Federazione Russa è durato solo quattro giorni. Unione Europea (UE) e Italia continuano a lavorare per risolvere il problema del caro bollette.

Gazprom riapre i rubinetti all'Italia: il gas passerà attraverso l'Austria

Il passaggio del gas russo attraverso l'Austria non deve essere visto come la panacea di tutti i mali o come un traguardo e una vittoria per le tasche degli italiani. Questa è semplicemente una "naturale" soluzione basata sui contratti sottoscritti tra le aziende del gas, tra queste l'Eni.

Il colosso energetico russo è dovuto sottostare agli obblighi contrattuali con l'Italia e ha scritto in una nota: "Abbiamo ripreso il trasporto del gas russo attraverso il territorio dell'Austria". Gazprom ha poi aggiunto di aver trovato una soluzione con gli acquirenti italiani.

Il gas, già a partire da oggi, 5 ottobre 2022, ha ripreso i suoi flussi verso l'Italia come fanno sapere Eni e Gazprom. Tutto questo grazie anche ad una nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache.

Le dichiarazioni di Descalzi sullo stop delle forniture all'Italia

Sullo stop di forniture all'Italia da parte di Gazprom era intervenuto già l'Amministratore delegato (Ad) di Eni Claudio Descalzi. In data 1 ottobre 2022, il numero uno di Eni, come ha riportato l'Adnkronos aveva dichiarato che il problema era:

"Dovuto al fatto che si sarebbe dovuto dare una garanzia fisica in funzione del passaggio di questo gas al trasportatore che porta il gas dall’Austria all’Italia".

Poi aveva aggiunto:

"Gazprom non ha pagato, quindi diventa difficile pensare che una società che vuole pagare in rubli possa mettere delle garanzie in euro per un passaggio".

Desclazi ovviamente non si era arreso a questa condizione e aveva già annunciato che l'Eni era al lavoro per trovare una soluzione:

"Noi stiamo vedendo come sia possibile subentrare o al trasportatore o a Gazprom. Si parla di 20 milioni di garanzie su miliardi di euro che passano, quindi adesso vediamo se riusciamo a subentrare e facciamo questo sforzo. E’ una cosa che si poteva evitare".

Leggi anche: Meloni al lavoro contro il caro bollette: scudo morosi e pioggia di bonus

Italia e Unione Europea cercano una soluzione contro il caro bollette: dal Price-cap ad aiuti economici

Intanto in Italia e nei palazzi dell'Unione Europea (UE) si discute sulle misure per tutelare le famiglie e le imprese dall'eccessivo aumento dei prezzi di gas ed energia causati dall'inflazione e dalla guerra tra Russia e Ucraina che ha portato a sanzionare la Federazione Russa.

Sul tavolo della Commissione Europea sono già pronte nuove sanzioni come un tetto comunitario (Price-cap) al prezzo del gas e del petrolio. In Italia invece, in attesa dell'insediamento del nuovo governo, si sta già pensando a come distribuire un pacchetto di 25 miliardi per aiutare famiglie, lavoratori e attività "energivore" a superare il problema del caro bollette.