Chi è Gennaro Sangiuliano? L'attuale direttore del Tg2 divenuto il nuovo Ministro alla Cultura del Governo di Giorgia Meloni: ecco la sua biografia, la carriera in Rai e alcune curiosità sulla vita privata.

Nelle ultime ore sta circolando il suo nome tra i successori di Dario Franceschini al Ministero della Cultura: il suo profilo sarebbe più gradito a Fratelli d’Italia rispetto a Giordano Bruno Guerri indicato nelle ultime settimane. Dovrebbe arrivare presto la lista dei nuovi ministri ufficiali del Governo, non appena Mattarella conferirà il mandato.

Andiamo a scoprire la biografia di Gennaro Sangiuliano, la carriera giornalistica e in Rai e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Gennaio Sangiuliano: la biografia

Gennaro Sangiuliano è nato a Napoli, classi 1962, ed è un grande giornalista e saggista italiano, direttore del Tg2 dal 31 ottobre 2018.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ha svolto diversi incarichi importanti da giornalista: è stato vicedirettore del quotidiano Libero, e ha svolto varie collaborazioni con Il Foglio, l’Espresso e il Sole 24 Ore.

Nella sua giovinezza ha svolto anche il ruolo di direttore della scuola di giornalismo dell’Università di Salerno, oltre ad essere stato docente di Storia dell’Economia alla Luiss Guido Carli.

Gennaro Sangiuliano: la carriera e l'ingresso in Rai

Il punto di svolta della sua carriera avviene con l’assunzione in Rai, nel 2003: Sangiuliano era inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Risale invece al 2009, la nomina a vicedirettore del Tg1, mentre dal 31 ottobre 2018 Gennaro è stato nominato direttore del Tg2.

Da sempre vicino al centrodestra, la sua posizione è emersa in particolare durante una recente intervista a Ignazio La Russa, il quale si è reso disponibile

a sottoscrivere con noi, a preparare con noi un programma di governo.

La Russa è poi stato eletto Presidente del Senato della Repubblica. L’eventuale incarico politico conferito a Sangiuliano, comunque, risulterebbe incompatibile con la direzione del Tg2, ma su questo si discuterà più avanti, non appena si avranno conferme ufficiali.

Curiosità sulla vita privata di Gennaro Sangiuliano

Non conosciamo moltissimo della vita privata di Gennaro Sangiuliano, ma certamente il giornalista e direttore del Tg2 - candidato al Ministero della Cultura - è sposato con la giornalista Federica Corsini dal 2018: il testimone delle nozze è stato Maurizio Gasparri, il senatore di Forza Italia.