Il significato di genocidio, lo "stop" di Ghali infiamma la polemica: ecco che vuol dire

“Stop al genocidio", tre parole pronunciate dal cantante Ghali sul palco dell'Ariston durante Sanremo 2024 che hanno scatenato un accesso dibattito. Sì perché la parola "genocidio" affiancata alla strage di Gaza non era mai stata utilizzata prima dai media italiani.

L'intervento dell'artista, il cui intento era evidentemente quello di chiedere un "cessate il fuoco", ha provocato diverse reazioni. Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma, ha scritto su X, ex Twitter:

Ritengo vergognoso che il palco del Festival sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile.

E non è mancata la reazione della Rai; l'amministratore delegato Roberto Sergio, ha inviato un messaggio a "Domenica In" letto dalla conduttrice Mara Venier in cui i vertici Rai prendono le distanze dalle parole del cantante, in segno di solidarietà con lo stato di Israele.

Intanto l'intervento di Ghali ha "risvegliato" le coscienze di molti telespettatori, che sui social hanno preso le sue parti, e fuori dall'Ariston sono comparse bandiere e striscioni pro-Palestina.

Di genocidio, purtroppo, si è sentito parlare diverse volte nella storia. Ecco il significato, quando viene utilizzato e la definizione corretta.

Genocidio, il significato secondo il vocabolario Treccani

Quando si parla di "genocidio" ci si riferisce ad uno dei peggiori crimini contro la persona. A commettere il genocidio è un'autorità o uno Stato nei confronti di cittadini e altri soggetti assoggettai al loro controllo.

La definizione esatta di genocidio, secondo la Treccani, è l'intento di annientare un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.

Cos'è il genocidio

Per genocidio si intende un crimine internazionale commesso nell'intento di distruggere un gruppo di individui attraverso una o più tra le condotte elencate:

• uccisione di membri del gruppo

• grave pregiudizio dell'integrità fisica o psichica

• assoggettamento intenzionale a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica totale o parziale

• misure volte ad ostacolare le nascite trasferimento forzato di bambini

Chi ha inventato il termine genocidio?

Il termine genocidio, nel significato che ha assunto oggi, è stato inventato da Raphael Lemkin nel 1944. Lemkin è stato un avvocato polacco di cultura ebraica che ha usato il termine per la prima volta in riferimento alle politiche naziste di sterminio durante la seconda guerra mondiale.