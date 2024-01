Germania - il popolo è sceso in piazza per manifestare contro l'estrema destra che avanza nella Nazione. Le proteste hanno interessato diverse città e l'adesione è stata elevata. Ciò nonostante, però, i sondaggi parlando di una crescita dei partiti afferenti all'ala della destra estrema tedesca.

Germania: milioni di persone in piazza per le manifestazioni contro l'estrema destra

I comuni in cui le manifestazioni sono state più accese sono: Monaco, Amburgo, Hannover, Francoforte, Kassel, Dortmund, Wuppertal, Karlsruhe, Norimberga; giusto per citarne alcuni. Le proteste, però, hanno interessato anche altri centri più piccoli della Nazione del Nord Europa.

I manifestanti sono scesi in piazza e in strada per esprimere il loro dissenso nei confronti del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AFD), che sta diventando sempre più popolare in Germania.

I numeri sono elevati, tanto da costringere, per motivi di sicurezza, l'annullamento della manifestazione a Monaco di Baviera. Nella città del sud della Germania, infatti, si erano presentate almeno 200mila persone, se non di più, quasi il doppio delle persone che avevano stimato le forze dell'ordine.

Il picco massimo delle manifestazioni si è verificato tra sabato 20 gennaio 2024 e domenica 21 gennaio 2024. Solo sabato, secondo i dati forniti dalla polizia alla stampa tedesca, sono scese in piazza più di 250mila persone.

Non è ancora chiaro, al momento, se le proteste contro l'estrema destra tedesca continueranno anche nei prossimo giorni.

L'estrema destra in Germania fa davvero paura? I dati dei sondaggi

A differenza di altri Paesi europei, l'estrema destra tedesca vanta un elettorato molto ampio. I sondaggi parlano addirittura del secondo partito del Paese con intenzioni di voto pari al 24%. Davanti al partito AFD, nei sondaggi, si è posizionato solo il più popolare Cdu-Csu che vanta il 29% nelle intenzioni di voto del popolo tedesco.

Se questo dato costituisce un problema a livello Nazionale, lo è ancora di più a livello locale. In molti Lander della Germania orientale, l'AFD è al 30% risultando addirittura il primo partito politico.

La reazione dei politici tedeschi alle manifestazioni

Le manifestazioni nelle varie città tedesche sono state accolte positivamente dai politici al governo. Il cancelliere della Germania Olaf Scholz ha commentato:

Da Colonia a Dresda, da Tubinga a Kiel, centinaia di migliaia di persone stanno scendendo in piazza in questi giorni in Germania per mostrare il loro sostegno alla nostra democrazia e contro l’estremismo di destra.

Parole di sostegno ai manifestanti anche da parte del presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier, che ha dichiarato:

Queste persone ci incoraggiano tutti. Difendono la nostra repubblica e la nostra costituzione contro i suoi nemici. Difendono la nostra umanità.

Poi ha aggiunto:

Si oppongono alla misantropia e all’estremismo di destra. Vogliono continuare a vivere insieme liberamente e pacificamente anche in futuro.

