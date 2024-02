Ghali, la sua canzone è una propaganda anti-Israele? Piovono le accuse

Ghali finisce nel mirino dei vertici della comunità ebraica di Milano che lo accusano di fare propaganda anti Israele al Festival di Sanremo 2024. Il rapper, ovviamente, non è stato in silenzio e ha risposto a tono a queste illazioni nei suoi confronti. Ecco il botta e risposta.

Ghali, la sua canzone è un propaganda anti- Israele? Piovono le accuse

Una strofa della canzone Casa mia avrebbe offeso parte della comunità ebraica di Milano in quanto ci sarebbe un velato riferimento al conflitto in corso tra Israele e Gaza. La frase sotto accusa è la seguente:

Di alzare un polverone non mi va (va) / Ma, come fate a dire che qui è tutto normale / Per tracciare un confine / Con linee immaginarie bombardate un ospedale / Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane / Non c’è mai pace.

Queste parole sicuramente si riferiscono alla guerra, ma sono generiche, non c'è alcun riferimento a Gaza o Israele. Non la pensa così, però, Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano che ha scritto in una nota:

Ieri sera, al Festival, uno spettacolo che dovrebbe unire gli italiani, è andata in scena una esibizione che ha ferito molti spettatori. Ghali ha proposto una canzone per gli abitanti di Gaza, ma a differenza di Ghali non possiamo dimenticare che questa terribile guerra è il prodotto di quanto successo il 7 ottobre.

E non è tutto. Il presidente Walker Meghnagi ha anche invocato i vertici di Viale Mazzini e ha parlato di leggi razziali sinagoghe e scuole circondate dall'esercito e dalla polizia. Queste le sue parole:

Non lo possiamo accettare nella nostra Italia, nel paese dei nipoti di quanti hanno stilato le leggi razziali (…). Non col nostro silenzio. Le nostre sinagoghe e le nostre scuole sono circondate dalla polizia e dall’esercito, sappiamo sulla nostra pelle che la propaganda finisce per armare le mani dei violenti. E ci chiediamo, dove sono i vertici Rai?

La risposta del rapper chiarisce ogni dubbio

Ghali è rimasto senza parole quando ha saputo di queste accuse in quanto oltre a non aver mai fatto riferimenti espliciti ad Israele e Gaza ha detto di voler portare solo un messaggio senza entrare nel merito dei conflitti in corso nel mondo. Questa, infatti, è stata la sua risposta condivisa su tutti i social:

Sto leggendo in rete appelli, commenti, rispetto al testo della mia canzone. Sono venuto a Sanremo per portare un messaggio: non ho né il ruolo, né l’ambizione di risolvere una questione internazionale.

Poi ha aggiunto:

Ma se la mia esibizione porta a ragionare sull’irragionabile, se la mia canzone porta luce su quello che si finge di non vedere allora ben venga. Non si può andare oltre. È necessario prendere una posizione perché il silenzio non suoni come un assenso.

Leggi anche: Cosa rappresenta Rich Ciolino, l'alieno che Ghali ha portato a Sanremo