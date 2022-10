Il suo nome circola sempre più di frequente sulle testate giornalistiche e nei talk show politici e da molti viene indicato come il braccio destro di Giorgia Meloni, oltre che uno dei nomi più probabili per ricoprire un ruolo nel prossimo esecutivo.

Ecco chi è Giovanbattista Fazzolari, l'uomo che viene definito come il "Gianni Letta di Giorgia Meloni", il deus ex machina dietro la campagna elettorale di Fratelli d'Italia (è stato proprio lui ad occuparsi della stesura del programma elettorale presentato alle scorse elezioni politiche dal partito di Giorgia Meloni).

Chi è Giovanbattista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni

Fresco di conferma dopo le recenti elezioni, Fazzolari, messinese classe 1972, si appresta ad iniziare la sua seconda legislatura consecutiva a Palazzo Madama.

Figlio di Michele Lucia Fazzolari, diplomatico italiano, Giovanbattista Fazzolari è cresciuto prevalentemente all'estero, tra Francia, Argentina e Turchia; ha studiato Economia e Commercio e in passato è stato un esponente del Msi e di Allenanza Nazionale e prima di iniziare la sua carriera politica era un consulente amministrativo.

Sempre più spesso si parla di lui come il braccio destro della futura premier Giorgia Meloni e sono in molti a credere che sia uno dei politici più attivi per quanto riguarda la formazione del nuovo governo.

A tal proposito, sono sempre di più le voci di corridoio che, in questi giorni, si rincorrono indicando proprio nel nome di Fazzolari, il prossimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Già in precedenza Fazzolari e Meloni hanno militato negli stessi partiti, inoltre Fazzolari è stato il responsabile della segreteria tecnica quando Meloni era Ministro della Gioventù.

Proprio la loro vicinanza politica fa supporre, all'interno dei vari toto nomi che continuano a circolare, che Fazzolari ricoprirà un ruolo di rilievo all'interno del nuovo esecutivo a guida centro-destra.

Ma quanto guadagna esattamente il probabile nuovo membro del prossimo governo nella sua veste di senatore?

Giovanvattista Fazzolari: ecco quanto guadagna

Fazzolari è per la seconda volta consecutiva un senatore della Repubblica Italiana e come tale ha diritto a quella che viene definità indennità.

L'indennità dei senatori è di €. 11.555 lordi, ovvero €. 5.304,89 netti al mese; a questi, bisogna sommare una diaria di circa €. 3.500; ai senatori italiani spetta inoltre un rimborso delle spese di mandato, una cifra che si aggira intorno a €. 4.180, oltre che un rimborso forfettario di trasporti e telefono di €. 1.650.

In totale dunque, il senatore percepisce un compenso mensile di €. 14.634,89, cifra lievemente superiore rispetto a quella dei colleghi deputati che invece percepiscono mensilmente €. 13.971,35.

Nell'ultima dichiarazione dei redditi, Giovanbattista Fazzolari ha dichiarato un reddito imponibile di €. 107.061.

Volendo fare un confronto, la sua dichiarazione del 2018 (dunque facente riferimento all'anno precedente), Fazzolari dichiarava un reddito imponibile di €. 50.784.