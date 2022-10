Si parla di presidenza della Camera o di un ritorno al Ministero dello Sviluppo Economico. All’inizio della nuova legislatura, la sesta per lui, Giancarlo Giorgetti è uno dei nomi saltati fuori in questi giorni durante il consueto totoministri che precede la formazione di ogni governo. Eminenza grigia della Lega, è sempre stato l’uomo un passo dietro il segretario generale, soprattutto di Matteo Salvini. Ripercorriamo brevemente le tappe fondamentali della sua carriera politica.

Gli inizi

Giorgetti nasce nel 1966 a Cazzago Brabbia, un paesino di 800 anime in provincia di Varese, da padre pescatore e mamma operaia. Dopo il diploma di perito aziendale, si laurea alla Bocconi e comincia a lavorare come commercialista e revisore dei conti. La sua formazione professionale influenzerà il suo portamento e il suo stile in politica, figurando come l’uomo di riferimento per i rapporti tra Lega, istituzioni nazionali ed europee.

Nel 1996, quando non ha ancora compiuto trent’anni, è eletto deputato nelle file del Carroccio, capitanato da Umberto Bossi, che poco più avanti lo promuove a responsabile economico e segretario federale del partito. Alle elezioni del 2001 viene riconfermato ed è nominato sottosegretario alle Infrastrutture del governo Berlusconi. Inoltre, presiederà per cinque anni di fila la Commissione di Bilancio alla Camera.

Il saggio leghista fautore della svolta sovranista

Poco in vista nel suo elettorato, il prestigio di Giorgetti cresce all’interno della Lega, guadagnandosi anche il rispetto e la stima degli avversari. Dopo il risultato incerto della tornata elettorale del 2013, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano convoca un consiglio formato di dieci “saggi” incaricati di mettere a punto un programma di riforme istituzionali ed economiche, ed individuare le personalità politiche più idonee a realizzarlo. Fra i cosiddetti saggi c’è anche il nome di Giancarlo Giorgetti.

Dopo gli scandali che investono Bossi e suo figlio Renzo, la premiership del Senatur non è più indiscutibile. Infatti, alle primarie del 15 dicembre 2013, viene eletto nuovo segretario Matteo Salvini, che sceglie Giorgetti come suo braccio destro. Questi gli suggerisce di ampliare le prospettive elettorali della Lega Nord, facendogli compiere la svolta sovranista che abbandona la Secessione e il folklore padano per trasformarlo in una forza politica nazionale.

Alle elezioni del 2018 la Lega (privata della parola Nord) prende il 19% dei voti, superando il Partito Democratico e confermandosi seconda forza in Italia. Dopo la formazione del governo Lega-5 Stelle, è un momento di straordinaria intesa tra Matteo Salvini, nel frattempo diventato ministro dell’Interno, e il Paese, che culmina nel 2019, quando alle europee l’ex partito nordista vola al 34%. Da qui in avanti comincia la fase discendente della popolarità del segretario leghista.

Rimane immutata, invece, la reputazione di uomo delle istituzioni di Giancarlo Giorgetti, che dopo essere stato Ministro dello Sviluppo Economico del Governo Draghi potrebbe, a detta dei rumors, essere riconfermato nel medesimo ruolo.

Leggi anche: Chi è Giulia Bongiorno: carriera politica, partito, curriculum e vita privata