Mondo del tennis e non solo in lutto. All'età di 91 anni è scomparso Gianni Clerici. Giornalista, telecronista e scrittore si è spento a Bellagio, sul Lago di Como. Aveva problemi di salute da tempo dopo essere stato colpito da ictus. A luglio avrebbe compiuto 92 anni.

Clerici lascia un vuoto enorme: generazioni di appassionati di tennis sono cresciute apprezzando i suoi articoli, leggendo i suoi libri a partire dal monumentale "500 anni di tennis" e ascoltando le telecronache del tennis effettuate con Rino Tommasi.

Insieme a Tommasi aveva inventato una maniera tutta nuova di fare le telecronache, alternando al racconto delle partite che stavano commentando ricordi di vita vissuta e aneddoti.

Clerici si è guadagnato da parte di Rino Tommasi stesso l'appellativo di "Dottor Divago".

Un Rino Tommasi che ha fatto passare alla storia una frase dedicata a Clerici: “Leggendo gli articoli di Clerici forse non saprai chi ha vinto ma capirai il perchè”.

Clerici, che veniva anche definito “Lo Scriba”, è uno dei soli due italiani presenti nella Hall of Fame del Tennis. L'altro è Nicola Pietrangeli. Quando è diventata di dominio pubblico la notizia della sua scomparsa sono stati migliaia i messaggi social dedicati a lui.

Gianni Clerici: il ricordo di Nicola Pietrangeli e Paolo Bertolucci

Il quotidiano la Repubblica sul quale Clerici ha scritto a lungo ha sentito Nicola Pietrangeli:

"Gianni era unico e irripetibile – spiega Pietrangeli -. Ci mancherà tantissimo non solo come giornalista, ma anche come scrittore. Mi ha lasciato solo nella Hall of Fame del tennis, mi manca già. Ripeto, è stato unico e irripetibile. Come le sue telecronache con Rino Tommasi".

Paolo Bertolucci, ex tennista e ora commentatore per Sky ha scritto sui social:

“Non ci siamo mai amati, abbiamo avuto idee diverse su molte cose ma il rispetto e la considerazione sono sempre stati al primo posto nei nostri rapporti. Ciao vecchio scriba. Ciao Gianni”.

E poi parlando a Sky ha aggiunto: “Profondo rispetto ma c'è sempre stata una barriera. Ma quando ho iniziato a frequentarlo fuori dal campo, a qualche scambio in cabina qualcosa è iniziato a cambiare. Unico inimitabile, io ho cercato di fare le telecronache senza cercare di sciommiottarlo. Non sarei mai stato in grado. A un Wimbledon mi disse:

“Bravo, stai imparando”. Detto da lui fu un grande complimento”.

Gianni Clerici: il ricordo di Raffaella Reggi e Ivan Ljubicic

Raffaella Reggi ex tennista italiana e commentatrice Sky un un video su Sky Sport parla così di Gianni Clerici:

“Era entrato in casa nostra già con 500 anni di Tennis, arrivato ancora prima di conoscerlo di persona. Ho poi avuto modo di conoscerlo, io a 14 anni sono andata negli Usa contro la linea federale e lui e Rino Tommasi mi hanno sempre appoggiato. Mi piaceva l'ironia di Gianni e la grande dose di autoironia che aveva”.

Ivan Ljubicic, ex tennista e nel passato recente anche commentatore del Tennis per Sky Sport sottolinea:

“Ricordo le sue telecronache e avuto la fortuna di conoscerlo a Como insieme a Riccardo Piatti. Dove mi sono allenato per diverso tempo. Abbiamo parlato di tennis e di tutto il resto, è stata una grande fortuna conoscerlo personalmente. Leggevo suoi articoli sulla Repubblica e a volte mi dicevo “cosa voleva dire”. Poi arrivavo a capirli, magari dopo due o tre giorni. Amava tennis in modo assoluto”.

Gianni Clerici: il ricordo di tanti colleghi giornalisti dedicato allo Scriba

Marino Bartoletti ha scritto: “È morto Gianni Clerici. Sgomitano dentro di me l'impagabile e orgoglioso privilegio di essere stato suo amico e il senso di serenità che solo lui sapeva infondere: ma prevale fatalmente il dolore. Se solo sprecassi un aggettivo mi apparirebbe in sogno questa notte stessa per rimproverarmi con la sua dolcissima fermezza. Il giornalismo perde un esemplare irripetibile: il Grande Tempio del tennis mondiale perde la sua architrave”.

L’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro su Twitter scrive: “Se n’è andato tra Roland Garros e Wimbledon. Ciao a Gianni Clerici, e al suo giornalismo di competenza, stile e classe”.

Un altro ex direttore di Repubblica come Mario Calabresi ha scritto: “Ci ha lasciato Gianni Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza competenza e sapeva spiegare tutto”. "Buon viaggio maestro".

E ancora Riccardo Cucchi:

“È morto Gianni Clerici. Lo dico ai più giovani. C'era un tempo in cui noi ragazzi uscivamo da casa con un desiderio: comprare i giornali. Perché su quelle pagine, che odoravano di inchiostro, si snodavano racconti e parole che nessuna immagine della TV poteva rendere allo stesso modo. Li compravamo per leggere loro: i Clerici, i Brera".

E continua Cucchi: "Lezioni di letteratura, di giornalismo, di sport, di ironia, di cultura. Era un tempo bellissimo, credetemi. E si sognava di fare quel lavoro anche grazie a loro. Molti di voi lo hanno conosciuto attraverso la TV. Impagabili anche i suoi racconti di tennis al microfono. Ma le sue parole scritte sono storia di questo mestiere. Sono stato un giovane fortunato. Ciao Gianni.”

Daniele Capezzone scrive:

“Gran dispiacere per la scomparsa di Gianni Clerici. In alternativa al clima talora romanesco talora burocratico Rai e le sue telecronache con Rino Tommasi erano un capolavoro. La solidità, la precisione, l'ineccepibilità di Tommasi le divagazioni colte ed eleganti di Clerici”.

Gianni Clerici: il ricordo dei giornalisti di Sky

Stefano Meloccaro volto noto di Sky ha realizzato un bellissimo video visibile a questo link dedicato a Gianni Clerici e ha sottolineato che Clerici era “uno scrittore in prestito allo sport, aveva cultura sconfinata egusto per la provocazione”.

Elena Pero ora prima voce del tennis di Sky, racconta anche un aneddoto legato all'ultima intervista realizzata per i 90 anni di Gianni Clerici: “Eravamo a Como, era sempre sorridente con la voglia di raccontare e con il fastidio di non poterlo fare più come piaceva a lui, gli piaceva andare a vedere le cose, conoscere le persone e parlare. Gli anni passavano ma era sempre giovane con spirito bellissimo sentirsi come ragazzo da girare vedere e posti da conoscere”.

L'anno scorso Elena Pero prima della finale maschile di Wimbledon con l'italiano Matteo Berrettini contro Novak Djokovic ha parlato di Rino Tommasi e Gianni Clerici:

“Mi sembrava doveroso – ha sottolineato Pero - tutti quelli della nostra età e tanti altri sono cresciuti ascoltando la voce di Rino e di Gianni e ancora prima comprando il giornale per leggere l'articolo da Parigi, Londra o New York di loro. Di fronte a un evento di quella portata chi non ha pensato, io voglio Rino e Gianni a raccontarmelo".

"Non sono mai stati scissi - termina Pero -: tennis voleva dire Rino e Gianni. Due grandi narratori. Sapevano prendersi in giro e hanno cambiato il mondo di lavorare. Clerici era lo scriba, non faceva cronaca sportiva ma hanno cambiato la telecronaca e li rende unici e inimitabili”.

Gianni Clerici: dal mondo della politica il ricordo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Matteo Salvini, leader della Lega scrive:

“Agli amanti del tennis mancheranno la voce, la compagnia, i racconti, la competenza e la bravura di Gianni Clerici. Buon viaggio e grazie per le magnifiche emozioni che ci ha regalato negli anni insieme al grande Rino Tommasi”.

E Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia:

“Ci lascia Gianni Clerici. Grande giornalista e indimenticabile voce che ha raccontato il tennis per tantissimi anni con passione e professionalità".

Gianni Clerici: il ricordo del conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio

Fabio Fazio conduttore di Che tempo che fa trasmissione nella quale Clerici anche insieme a Rino Tommasi è stato ospite scrive su Twitter:

“Gianni Clerici era semplicemente una persona meravigliosa. Meravigliosa la sua ironia, la sua eleganza, la sua scrittura le la sua gentilezza. Sono stato molto fortunato ad averlo incontrato”.

Questa è solo una selezione. I messaggi social dedicati a Gianni Clerici sono numerosissimi.