Anche se di destra, si è presto smarcato da alcuni principi dominanti nell’universo del centrodestra, dichiarandosi ateo, a favore dei matrimoni omosessuali e dell’apertura verso gli immigrati. Attualmente presidente del Vittoriale degli Italiani, la villa/museo di Gabriele D’Annunzio, lo storico esperto di fascismo e dei rapporti tra Stato e Chiesa è tra i papabili per il Ministero della Cultura. Cosa sappiamo a proposito di Giordano Bruno Guerri? Qual è la sua formazione politica e su cosa vertono i suoi studi? Vediamolo insieme in questo articolo.

Giordano Bruno Guerri, gli studi e le prime pubblicazioni

Nato da famiglia cattolica il 21 dicembre 1950 a Monticiano, in provincia di Siena, il suo nome, identico a quello del filosofo del Cinquecento, sembra presagire le idee che andrà maturando sulla Chiesa e sul clericalismo. Non è un caso che la sua prima pubblicazione importante sia Povera Santa, Povero Assassino, una rilettura della storia di Santa Maria Goretti che in parte ridimensionerebbe la natura del carnefice della santa.

Nel 1965 si trasferisce nell’hinterland milanese, dove entra in contatto con gli ambienti sessantottini e partecipa al movimento studentesco “come cane sciolto” secondo le sue stesse dichiarazioni. Nel 1969 si iscrive alla facoltà di Lettere Moderne, con indirizzo in Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano (altro fatto ironico). In questi anni approfondisce il periodo fascista e comincia a collaborare con la Garzanti, prima, e successivamente presso La Feltrinelli. Si laurea con una tesi su La Figura e L’opera di Giuseppe Bottai, governatore di Roma e di Addis Abeba all’epoca del regime, pubblicata dalla stessa casa editrice.

Negli anni Novanta Guerri si definisce un liberista e libertario, ed è vicino al Partito Radicale di Pannella e Bonino, di cui sposa le idee e le battaglie contro la pena di morte. Nel 1993 pubblica Io ti Assolvo, un resoconto di confessioni raccolte in giro per l’Italia in cui emergono forti contraddizioni tra i confessori e la prassi penitenziale prevista per la commissione dei peccati. Con questo saggio Giordano Bruno Guerri si attira le inimicizie del Vaticano e riceve pesanti critiche dagli ambienti di destra.

Una posizione di destra alternativa e il Vittoriale degli Italiani

Nonostante si definisca uomo di destra, Guerri ha più volte rilasciato interviste in cui si è espresso a favore dei matrimoni omosessuali e dell’eutanasia e di essere aperto nei confronti dell’immigrazione, una posizione quasi antitetica rispetto al neopresidente della Camera Lorenzo Fontana e in generale alla linea politica prevalente nell’attuale coalizione di centrodestra. Se la sua apertura verso i diritti civili potrebbero ostacolare la sua nomina a Ministro della Cultura, i suoi studi e le sue ricerche fanno da contrappeso, in quanto ha dedicato diversi libri al fascismo, che hanno suscitato aspre polemiche, questa volta da sinistra, bollandolo come storico “revisionista”. In ogni caso, Guerri ha affermato che occorre ripensare a una destra più moderna, in quanto le sue tre radici storiche – conservatrice, post fascista e liberale- hanno ancora appiglio su molte persone, ma non sulle nuove generazioni.

Dal 2014 è presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani, la splendida villa/museo del poeta Gabriele D’Annunzio situata a Gardone Rivera che affaccia sul Lago di Garda.