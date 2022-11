Giorgia Meloni è pronta per il suo primo incontro internazionale. Il premier andrà a Bruxelles per incontrare Metsola, von der Leyen e Michel.

Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni è impegnata nel suo primo incontro internazionale e questo non poteva che essere a Bruxelles. Il premier Meloni attraverserà i grandi palazzi dell'Unione Europea ed incontrerà uno ad uno i leader che guidano la nostra Comunità. La Meloni non è preoccupata né teme di essere sopraffatta da coloro con cui si confronterà, anzi, come sempre, ha detto che andrà in Europa a testa alta.

Il primo incontro internazionale di Giorgia Meloni: il premier vola a Bruxelles per parlare con i vertici europei

La campagna elettorale è ormai finita e Giorgia Meloni, insieme alla sua squadra di governo, hanno da anni abbassato i toni anti euro e spesso troppo sovranisti. Adesso si trovano al governo ed hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione internazionale con l'Unione Europea di cui l'Italia è parte. Stavolta ci andremo a testa alta garantisce il premier e non staremo a guardare subendo passivamente ogni decisione. Insomma, l'impressione comune è che ci sarà più Italia in Europa. Sui tavoli dell'Unione saranno presentati numerosi dossier, alcuni più urgenti altri meno urgenti. Non mancherà il confronto su due tematiche che stanno massacrando l'occidente: la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Su questi temi la Meloni sembra essere totalmente allineata con le decisioni comunitarie e vuole fare la sua parte come capo del Governo italiano. L'unità d'intenti tra le massime cariche europee come Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea c'è già. Le due leader si sono congratulate per la vittoria elettorale di Giorgia Meloni ed hanno auspicato di poter lavorare con lei in maniera costruttiva e serena.

Il crono programma del presidente del Consiglio dei Ministri: da Metsola a Michel

Sarà dunque un incontro quasi tutto al femminile e questo è un evento davvero storico. Il crono programma di Giorgia Meloni inizia oggi alle 16.30 quando incontrerà Metsola. Poi subito dopo ci sarà l'incontro con la von der Leyendove si discuterà di Pnrr, crisi energetica e sostegno all'Ucraina; infine, alle 19.00 ci sarà l'incontro con l'unico uomo alla guida di un'istituzione europea: Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. Saltato l'appuntamento con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, in quanto è in missione in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan. Le aspettative da questo incontro sono alte dato che si tratta di una prova del nove per Giorgia Meloni, che andrà in Europa sull'onda di queste dichiarazioni: