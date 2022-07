Di draghi per la testa Giorgia Meloni ne ha sempre avuti. Da leader matura e pronta a diventare la candidata leader del centrodestra, sin da quando appena ventenne amava frequentare i blog come Undernet per connettersi con altri giovani sfegatati di maghi, elfi e creature sputafuoco. Sul web ha ricominciato a circolare la sua pagina di presentazione risalente al 1998. Capelli a caschetto, sorriso da Gioconda e un riflesso scuro negli occhi, come il vestito che indossa, una giacca da donna in carriera sotto la quale si cela una piccola nerd del fantasy.

Il nickname era Khy-ri e si faceva chiamare la “draghetta di Undernet”, inconsapevole del fatto che, vent’anni più tardi avrebbe seduto tra i banchi del Parlamento italiano opposti a quelli del governo presieduto da Mario Draghi.

La descrizione di sé è breve ma contiene tante informazioni utili per capire il personaggio che Giorgia Meloni è oggi.

La passione per il fantasy e l’attività politica

Diplomata al liceo linguistico, studente universitaria, si accontenta di ottenere il massimo dalla vita. È un’avida lettrice di Tolkien e Stephen King, se fosse poco chiaro il suo libro preferito è Il Signore degli Anelli. La forte determinazione e la volontà di imporsi come politica di primo piano sono influenze del suo filosofo di riferimento, Friedrich Nietzsche, pensatore molto caro agli ambienti di destra.

Anche nei gusti musicali ci sono delle tracce di conservatorismo: alla giovane Giorgia piace ascoltare la musica classica, la lirica e i complessi irlandesi.

Sopra ogni interesse quello per la politica. Rivendica con orgoglio la sua militanza tra le file del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Vecchie abitudini e guide del web

Impossibile non ironizzare sull’incipit della sua descrizione, in cui si presenta così:“Il mio nome è Giorgia, ho 21 anni e vivo a Roma”, oppure nella sezione dedicata agli amici “Prima menzione? Nessun dubbio… Giorgia!”. Una tendenza tutta personale quella di ribadire ogni volta, come se non si sapesse, il suo nome di battesimo.

Prima di assumersi la guida di un intero schieramento politico, la futura candidata leader aveva trovato sul blog di Undernet il suo “padrino”, un certo Mackley, il cui sito è tuttora online. L’ultimo aggiornamento è datato 17 aprile 2003, in cui il mentore di Giorgia Meloni lodava la libertà di Internet e il desiderio di poter incontrare, un giorno, dal vivo tutta la comunità di Undernet Italia.