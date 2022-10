Giallo sul labiale di Giorgia Meloni. Per alcuni avrebbe detto a Giuseppe Conte: "Che mer**", per altri invece: "Che meriti". La polemica è nata dopo una discussione su Pnrr e il NextGenEu.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, finisce già nella bufera per un'espressione labiale rivolta al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. È stato necessario il Var per capire cosa abbia detto il premier. Meloni ha detto "che meriti" o "che Mer**"?

Giorgia Meloni e il giallo del labiale, cosa ha detto a Conte: "meriti" o "mer**"? Scoppia la polemica

Il presidente del Consiglio era in Aula per la fiducia alla Camera dei Deputati e, dopo il suo discorso d'insediamento sono arrivate domande e repliche da parte dell'opposizione. Il ramo più caldo è sempre stato quello del Movimento 5 Stelle e, in questa legislatura, è più all'attacco che mai. Il leader Giuseppe Conte, dopo due mandati, sembra aver trovato una certa confidenza con la politica italiana e dunque non ci ha pensato due volte ad attaccare la Meloni. L'ex presidente del Consiglio ha alzato i toni mentre parlava del Pnrr e del NextGenEU dichiarando: "

"Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto".

La telecamera allora si è rivolta verso Giorgia Meloni che sorrideva mentre ascoltava il capo politico dei pentastellati e, dopo che questo ha concluso, si è lasciata andare ad un misterioso labiale. Per molti la Meloni avrebbe detto: "Che mer**" riferendosi a Conte, ma non ne avrebbe avuto il motivo. Fonti di Palazzo Chigi hanno infatti confermato che il premier ha detto: "Che meriti". Queste due parole sono state pronunciate in maniera ironica alludendo al fatto che Conte si sia preso da solo i meriti per il Pnrr e il NextGenEu dato che era al governo.

I precedenti scontri tra Meloni e Conte: tra sorrisi e attacchi il M5S e FdI non hanno mai nutrito simpatie

Questo non è l'unico scontro tra Meloni e Conte. Tra i due non ci sono mai state troppe belle parole. Giorgia Meloni è sempre stata all'opposizione ed ha spesso alzato i toni quando Conte andava a riferire in Aula. Il suo intervento quando si decise di votare la sfiducia al governo conte Bis fu molto duro e lei lo accusava di molti provvedimenti fallimentari per l'Italia. Conte, dall'altra, parte, sebbene ascoltasse, non nascondeva il sorriso.

Ad oggi il premier Meloni è stata anche criticata per aver guardato in maniera quasi sufficiente e con un sorriso sulle labbra il leader del M5S che è all'opposizione. Sembra quasi che lei voglia trattarlo alla stessa maniera, usare la stessa moneta. E questo è concepito dal gioco della politica, che vede vincitori e vinti e coalizioni rivali o potenzialmente alleate. Una cosa è però certa, tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia non scorrerà mai buon sangue e lo dimostrano i ripetuti attacchi sia del passato che del presente.

