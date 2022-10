Giorgia Meloni in serata chiude di fatto il dibattito che si era scatenato in giornata se chiamarla la presidente o il presidente, facendo capire in modo netto che tra tasse, lavoro e bollette ha altro a cui pensare. Le notizie politiche delle ultime ore nell'articolo.

Poi in serata la premier Giorgia Meloni è intervenuta sui social. Il punto della situazione e le notizie politiche delle ultime ore nell'articolo.

Giorgia Meloni: “Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia”

Di fronte a una polemica che montava la presidente del consiglio ha deciso di scrivere sui suoi profili social il suo pensiero. Ed è deciso e netto:

Leggo – spiega Meloni - che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna Presidente del Consiglio. Fate pure. Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio. Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia.

A sottolineare il suo desiderio di chiudere questo dibattito.

Meloni ha avuto nel pomeriggio un colloquio telefonico con Zelensky, il presidente dell'Ucraina l'ha invitata a Kiev

C'è stato un colloquio telefonico tra la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Meloni ha rinnovato il sostegno del Governo italiano all'Ucraina nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione.

Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina. La presidente del Consiglio si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia.

Il presidente ucraino Zelensky su Twitter ha scritto dopo il colloquio con Meloni:

Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano. Spero in un’ulteriore proficua collaborazione. Abbiamo discusso dell’integrazione dell’Ucraina nell’Ue e nella Nato. Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese e l’ho invitata a visitare l’Ucraina.

Giorgia Meloni, gli incontri istituzionali della neo premier italiana

L'agenda di Giorgia Meloni, in attesa di capire se potrà essere messo in agenda un viaggio a Kiev a breve, è già fitta di impegni. Giovedì 3 novembre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riceverà la premier Giorgia Meloni alla sua prima visita a Bruxelles.

Il primo incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles il 3 novembre prossimo sarà con la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

Tra i prossimi impegni internazionali di Meloni ci sono anche lunedì 7 e martedì 8 novembre il vertice dei Capi di Stato e di Governo COP27 a Sharm El-Sheikh, poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre il vertice G20 a Bali.

Enrico Letta alla direzione Pd critica Meloni sul Covid e annuncia le primarie Pd per il 12 marzo

Enrico Letta parlando alla direzione del Partito Democratico ha criticato la linea dell’esecutivo:

Il governo Meloni non ha perso tempo, vuole riportare le lancette indietro. Innanzitutto sul tema che ci ha preoccupato di più: penso alle scelte annunciate ieri, la marcia indietro su tutte le misure che hanno a che vedere con il Covid, con il contenimento del contagio.

Letta ha twittato: “Su Covid e vaccini le prime scelte del Governo Meloni sono superficiali e irresponsabili. Per quel che dicono sul passato e per quel che lasciano intendere sul futuro”.

Letta ha anche descritto le tappe che portano alla nuova leadership del Pd:

“Le candidature alla segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2023, la data per le primarie è quella del 12 marzo 2023”.

Giuseppe Conte: “Nessun ritorno al passato sui diritti civili”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha preso parte alla trasmissione de La Nove “Accordi e Disaccordi”. Conte ha evidenziato che non sarà permesso al Governo nessun ritorno al passato sui diritti civili.

Un ritorno al passato sui diritti civili? Non lo permetteremo. Se loro vogliono perseguire una politica conservatrice moderna, che non metta in discussione i diritti civili, ci misureremo sulle misure concrete. Se, invece, intraprenderanno una via reazionaria, e saremo irremovibili.

Matteo Salvini: “Auto a benzina e diesel fuori legge in Europa dal 2035? Un regalo alla Cina”

