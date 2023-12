Giorgia Meloni uomo dell'anno, cosa vuol dire la provocazione di Libero

Libero, negli anni, ha abituato i lettori a titoli provocatori e drastici. Questa volta al centro della titolazione che sta facendo discutere c'è la premier Giorgia meloni. Proprio lei che, appena insediata al governo, ha inviato una nota in cui dichiarava di voler essere chiamata "Signor Presidente del Consiglio".

Per Libero, attraverso la penna di Mario Sechi, giornalista noto anche nei salotti della tv, Giorgia Meloni è "l'uomo dell'anno".

La provocazione è servita su un piatto d'argento: ecco le principali critiche e il significato di questo titolo così forte.

Giorgia Meloni è l'uomo dell'anno: il significato della copertina di Libero

Mario Sechi, direttore editoriale di Libero, ha scelto come copertina del giornale una foto iconica della premier. La scelta è stata motivata con queste parole:

Ha cancellato la guerra dei sessi, vincendola, pensando differente, essendo divergente, superando la boria dei maschi e lo sconfittismo delle femmine. Non ha rotto il tetto di cristallo, l'ha dissolto.

Le critiche sui social

Come era facile immaginare, le parole scelte da Libero stanno provocando una pioggia di commenti e anche critiche. Per qualcuno si tratta di una frecciatina diretta all'Espresso, che pochi giorni fa ha "incoronata" Elena Cecchettin "donna dell'anno", per via del suo impegno nella lotta femminista contro il patriarcato.

Qualcuno invece crede sia un'allusione al Time, che ogni anno a dicembre dedica la sua copertina ai personaggi più importanti, titolo che per il 2023 è andato a Taylor Swift.

Immediate le reazioni degli esponenti politici. Così commenta Alessia Morani, PD, su X: