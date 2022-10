La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è tornata a dialogare con i suoi colleghi e alleati spagnoli del partito Vox, a cui ha illustrato il suo programma per governare l'Italia e farsi sentire in Europa. La Meloni a breve potrebbe partecipare a questi comizi non più come leader di partito ma come rappresentate delle istituzioni italiane, se non proprio come presidente del Consiglio dei Ministri.

Giorgia Meloni non vede l'ora di governare ed ha già pronto un programma

Scusandosi per non poter essere andata in presenza, Giorgia Meloni ha fatto un chiaro punto su quello che sarà il suo governo qualora Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, dovesse darle mandato.

Internamente Giorgia Meloni utilizza il termine responsabilità. La fiducia che le è stata data dagli italiani non deve essere tradita. I suoi elettori, come tutti i cittadini, devono avere delle risposte pronte alle crisi che si dovranno affrontare. Sul palco virtuale di Vox, Giorgia Meloni ha detto di essere pronta e di aspettare solo che terminino le pratiche costituzionali e formali. La leader di FdI non ha tempo da perdere e non vede l'ora di formare il nuovo governo insieme ai suoi alleati.

Cosa fare in politica interna: energia, infrastrutture e immigrazione

La politica interna da portare avanti non può essere staccata dalle dinamiche internazionali o da un confronto sempre più diretto con l'Unione Europea. Sicuramente il tema principale da affrontare sarà la crisi energetica che ha portato al caro bollette. La Meloni vorrebbe una risposta comunitaria dato che il topic non è circoscritto solo all'Italia e si augura che l'UE possa finalmente mettere un tetto al prezzo del gas, misura su cui alcune Nazioni potrebbero imporre il veto. Rimanendo in Italia, Giorgia Meloni potrebbe avere già tra le mani un pacchetto di 25 miliardi per intervenire in maniera mirata contro il caro bollette.

Non manca il riferimento alle infrastrutture e all'immigrazione. Per quanto riguarda il primo punto, Giorgia Meloni ha dichiarato che:

"Abbiamo bisogno di rivedere le reti di rifornimento, a cominciare dalle reti nazionali dove è possibile, reti europee dove non fosse possibile avere quelle nazionali, "friend shoring", cioè con Paesi alleati, quando non fosse possibile avere quelle europee, e "near shoring" quando non è possibile avere quelle con gli alleati. Però dobbiamo tornare a controllare quello di cui abbiamo bisogno per vivere e contare".

Sul tema immigrazione, invece, non cambia di una virgola il suo programma: contrastare l'immigrazione irregolare e garantire l'ingresso in Italia solo a coloro che hanno intenzione di lavorare seriamente e contribuire alla crescita del Paese.

Politica estera: quali saranno i rapporti con Ucraina, Cina e Unione Europea

In politica estera adesso è fondamentale che l'Occidente stia sempre dalla parte giusta nel conflitto tra Russia e Ucraina. La Meloni ha già garantito ed espresso la sua volontà di continuare a sostenere l'Ucraina di Volodymyr Zelensky, senza se e senza ma. Poi lancia una piccola frecciatina alla Cina, dicendo che:

"Serve un'Europa pragmatica che persegua l'obiettivo della transizione ecologica senza distruggere il suo tessuto produttivo o si leghi mani e piedi alla Cina".

In merito all'Unione Europea, sebbene non metta in dubbio quanto fatto fino ad oggi, Giorgia Meloni vorrebbe che fosse meno burocratica e più politica. Il suo auspicio è questo: