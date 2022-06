Domenica è la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022 e tema di quest’anno è la riforestazione delle aree verdi del pianeta, terrestri e marine. Proprio in occasione di questa ricorrenza, il Parlamento europeo ha organizzato la campagna “Voglio un pianeta così”, volta a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti e stili di vita più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Nonostante nell’universo siano presenti tantissimi pianeti, noi abbiamo una sola Terra. È necessario adottare comportamenti e stili di vita che siano rispettosi dell’ambiente, perché vivere in simbiosi con la natura è possibile.

Proprio per questo motivo il Parlamento europeo, attraverso la campagna “Voglio un pianeta così”, si fa promotore di tutte quelle startup innovative e progetti volti alla tutela dell’ambiente, come scrive anche la pagine del progetto:

“La campagna sarà l’occasione per raccontare buone pratiche italiane sull’ambiente e la lotta al cambiamento climatico. Da Arabat, startup pugliese che utilizza le bucce d’arancia per recuperare metalli preziosi dalle batterie esauste, passando per Plastic Free e Voglio un mondo pulito, associazioni di volontariato che si occupano della salvaguardia dell’ambiente marino, fino ad arrivare a Gaudats Junk Band, gruppo musicale che suona strumenti auto-costruiti e ricavati da materiale di scarto.”

Inoltre, “la campagna mira a coinvolgere i cittadini nel raccontare la propria idea “green” utilizzando l’hashtag #vogliounpianetacosì. Le idee migliori potranno essere condivise sui canali social del Parlamento europeo in Italia.”

I comportamenti umani incidono fortemente sulla salute del nostro pianeta, proprio per questo bisogna che i cittadini del mondo prendano consapevolezza delle loro abitudini. Come abbiamo già anticipato, il tema di quest’anno è la riforestazione delle zone verdi del pianeta, allo scopo di migliorare la biodiversità degli ecosistemi terrestri e marini.

“Secondo il Wwf, negli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo, che dal 2010, è di circa 4,7 milioni di ettari all’anno.”

Progetti di riforestazione delle aree verdi...

Le foreste sono i polmoni del nostro pianeta, ma molte di esse col tempo sono andate distrutte. Il problema della deforestazione è grave, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Molte imprese, sensibili al problema, stanno dando il loro contributo per ridurre il loro impatto sul pianeta, come CRAI.

Come scrive anche Repubblica, “la storica insegna della grande distribuzione organizzata, presente sul territorio nazionale con più di 1.500 punti vendita, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente lancia così un nuovo progetto di CSR […] realizzerà16 progetti tra riqualificazione ambientale e forestazione con la messa a dimora di oltre 6.000 alberi. L’iniziativa del Gruppo Crai si inserisce nella campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde, promossa da Azzero CO2 e Lega Ambiente.”

Nel progetto saranno coinvolte diverse regioni italiane, da nord a sud, e le iniziative promosse dalla nota catena di supermercati sono molteplici. Tra le innumerevoli, “ad esempio, spiccano l’adozione di packaging green delle linee a marchio; l’installazione sulla rete vendita di eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie di plastica; la lotta agli sprechi attraverso la app Too Good To Go.”

...e delle aree marine!

Ma non solo. Altri progetti sono in corso d’opera per la riforestazione delle aree marine del mediterraneo. Il progetto, realizzato e condotto sotto la direzione del Dott. Stefano Acunto dell’I.S.S.D. (International School for Scientific Diving), è stato realizzato in Sardegna con l’obiettivo di ripristinare non solo la Posidonia oceanica, ma anche la biodiversità del luogo.

Un progetto tanto ambizioso quanto importante, volto a contrastare gli effetti del cambiamento climatico ed a rispristinare gli ecosistemi, ormai intaccati fortemente dalle attività umane, come la pesca intensiva e i metodi di pesca vietati.

"Con il progetto Posidonia vogliamo dimostrare che è possibile, se agiamo insieme, creare valore sul territorio, sensibilizzare e fornire una risposta concreta alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità”, racconta Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e Presidente di Worldrise.

In occasione della conferenza stampa, svoltasi a maggio nella sala del consiglio del Comune di Golfo Aranci, il direttore e tutta la squadra sono stati invitati ad esporre il progetto, realizzato zeroCO2 e da Worldrise. Questa collaborazione ha dato vita ad un’attività di riforestazione ad alto impatto sociale per la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente marino.

Come scrive National Geographic, infatti, “Le due realtà, unite dalla volontà comune di salvaguardare l’ambiente, hanno collaborato per fornire una soluzione concreta contro la crisi climatica e la perdita di biodiversità creando consapevolezza sull’importanza della Posidonia oceanica per il Mar Mediterraneo.

Grazie al supporto dei partner e al patrocinio del Comune di Golfo Aranci e della Regione Sardegna, è stato possibile ripristinare 100 mq di prateria marina mettendo a dimora 2500 piante di Posidonia attraverso l’uso di materiali sostenibili e biodegradabili.”

Il rimpianto delle talee di Posidonia oceanica ha richiesto una settimana di lavoro, sotto la direzione del dott. Stefano Acunto. Queste, così come accade per le piante terrestri, una volta attecchite doneranno nuovo nutrimento e ossigeno alla zona.

Inoltre, la speranza dei ricercatori è che in futuro queste talee possano espandersi e prosperare nel loro nuovo habitat, fornendo riparo alle diverse specie autoctone, specialmente durante la deposizione delle uova.

I benefici della Posidonia oceanica

La Posidonia è una pianta marina molto particolare e importante per il nostro mare, in quanto cresce solo qui, nel mar Mediterraneo. I benefici della Posidonia oceanica sono molteplici, soprattutto per il mantenimento dell’equilibrio ecologico costiero.

“Le Posidonie e in generale tutti gli ecosistemi vegetali marini sono infatti molto efficienti nella mitigazione dell’acidificazione delle acque e nello stoccaggio di carbonio. In particolare, la Posidonia trovandosi fino a 40 metri di profondità e catturando dunque la luce solare che penetra sott’acqua, è in grado di sviluppare il processo di fotosintesi clorofilliana mediante le sue lunghe e verdi foglie a nastro, contribuendo a produrre ossigeno, assorbire CO2 e contrastare l’effetto serra e l’erosione delle coste. Grazie alla loro diffusione, le praterie hanno un ruolo principale anche nel garantire e difendere la biodiversità della fauna marina: un ettaro di prateria può ospitare fino a 350 specie diverse di creature marine, residenti o migranti, offrendo rifugio e nutrimento a crostacei, pesci e a numerose altre specie di elevata importanza ambientale ed economica.”

Ecco perché è importante reintegrare la Posidonia nelle aree danneggiate dalle attività umane.

L’unico investimento conveniente è quello nel “capitale naturale”. Nel 2021, a livello mondiale, le catastrofi naturali hanno provocato danni economici pari a 270 miliardi di dollari.#OnlyOneEarth #Ambiente #WorldEnvironmentDayhttps://t.co/OqRu1KYXic

— Etica Sgr (@EticaSgr) June 3, 2022