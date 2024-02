Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe

Dal 2004 è stato ufficialmente istituito in Italia il Giorno del ricordo, per non dimenticare i massacri delle foibe e il dramma dell'esodo dei cittadini italiani in fuga dai partigiani jugoslavi.

Dopo la Giornata della memoria del 27 gennaio, il 10 febbraio ricorre la solennità del Giorno del ricordo, commemorazione dedicata alle vittime della tragedia delle foibe e dell'esodo di fiumani, istriani e dalmati.

In occasione di questa ricorrenza, ricordiamo come è stata istituita questa giornata e perché si celebra proprio oggi.

Cos'è il Giorno del ricordo e perché si celebra il 10 febbraio

Il Giorno del ricordo è stato ufficialmente istituito con una legge del 2004 promulgata dal Presidente della Repubblica, allora Carlo Azeglio Ciampi. Dopo precedenti proposte mai andate a buon fine negli anni 1995, 1996 e 2000, la proposta che diventò effettivamente legge fu portata avanti da deputati di diversi gruppi parlamentari. Ignazio La Russa era tra i primi firmatari.

In questa giornata viene consegnata una medaglia commemorativa ai parenti delle vittime delle foibe e di coloro che persero la vita tra 1943 e 1947 negli scontri sul confine orientale. La data scelta per la ricorrenza è il 10 febbraio perché in questo stesso giorno, nel 1947, è stato firmato il Trattato di Parigi, che sanciva la pace tra Italia e potenze alleate, formale fine delle ostilità della seconda guerra mondiale.

Cosa sono le foibe e l'esodo istriano

Le vittime commemorate in questa giornata sono in particolare quelle dei massacri delle foibe, perpetrati dai partigiani jugoslavi ai danni degli italiani delle zone della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, tra il 1943 e il 1947. Gli jugoslavi erano determinati a epurare i territori da popolazioni di etnia diversa dalla loro e dagli avversari del regime di Tito.

Le foibe sono voragini naturali tipiche della regione carsica e dell'Istria, in cui vennero gettati i corpi di alcune vittime e anche prigionieri ancora in vita. In realtà la maggior parte delle vittime morì in campi di prigionia o durante le deportazioni, ma "foibe" è diventato per estensione il termine usato per indicare tutti gli eccidi di quel periodo in questa precisa zona. In Italia queste cavità carsiche si trovano soprattutto nelle province di Triste, Gorizia, Udine e Pordenone.

L'altro evento che si ricorda in questa giornata è l'esodo forzato di cittadini italiani, costretti a emigrare dai territori rivendicati dal regime jugoslavo, per sfuggire proprio ai massacri delle foibe.