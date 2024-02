Giovanbattista Cutolo, chi era il musicista ucciso a Napoli da un 16enne

Chi era Giovanbattista Cutolo? Il 24enne è stato ucciso a Napoli, in piazza Municipio, per futili motivi da un ragazzino di 16 anni.

Se tre proiettili non avessero messo fine alla sua vita, Giovanbattista Cutolo sarebbe diventato un musicista di grande fama. Vediamo chi era il 24enne napoletano, ucciso ad agosto 2023 da un minorenne con precedenti penali.

Giovanbattista Cutolo: chi era il 24enne ucciso a Napoli

Classe 1999, Giovanbattista Cutolo è morto il 31 agosto 2023 a Napoli, a soli 24 anni. Cresciuto a Mugnano, nell’area nord della città ai piedi del Vesuvio, era un musicista. Faceva parte dell'Orchestra Scarlatti Camera Young diretta da Gaetano Russo e frequentava la classe di corno del Conservatorio San Pietro a Majella, sempre nella cittadina partenopea.

Aveva un futuro davanti a sé, ma un 16enne ha scelto di mettere fine alla sua vita con tre colpi di pistola. All'indomani dell'omicidio di Giovanbattista, l’Orchestra Filarmonica Campana ha diffuso una nota di cordoglio:

Oggi è un giorno triste. Giovanbattista era stato con noi nell’ultima produzione dell’orchestra, era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell’Orchestra Scarlatti Young. Ciao Giovanbattista, noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze.

Cutolo è morto sotto agli occhi degli amici. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lui non c'era più nulla da fare.

Cosa è successo a Giovanbattista Cutolo?

La sera del 31 agosto 2023, Giovanbattista Cutolo e alcuni amici erano in una paninoteca di Napoli, in Piazza Municipio, vicino alla sede della Questura in via Medina. Una serata tranquilla, rovinata da una stupida discussione con alcuni ragazzini per un motorino presumibilmente parcheggiato male. Superata questa prima lite, ne è nata un'altra perché uno dei bulletti ha versato della maionese sopra la testa di un amico di Cutolo.

A questo punto, la situazione è degenerata e un 16enne ha estratto una pistola e ha sparato tre colpi ad altezza uomo, verso Giovanbattista. Repubblica ha pubblicato le testimonianze allegate agli atti dell'inchiesta. Si legge:

Nella confusione, ho visto il ragazzo vestito di nero con il cappellino, appena fuori dal locale, che sembrava lanciasse qualcosa, almeno io ero convinta che avesse lanciato qualcosa, verso Gianni ma in quel momento, dal rumore, credevo fossero dei piccoli petardi. Ricordo che Gianni si è accasciato, subito dopo aver sentito questo rumore, e sono andata verso di lui e lui non parlava, faceva fatica a respirare e mi è crollato addosso, quasi non riuscivo a reggerlo. Poi sono arrivati i miei amici e abbiamo cercato di capire cosa gli fosse successo: un altro ragazzo che stava con noi, Ciro, diceva che Gianni era stato sparato ma non trovavamo il foro o altre ferite. Poi Gianni ha iniziato a soffocare, io l’ho girato su un fianco per fargli vomitare il sangue e intanto aspettavamo l’ambulanza.

Cutolo è morto a causa di tre colpi di pistola, due proiettili l'hanno raggiunto al torace e uno alla schiena.

Perché è stato ucciso Gio Gio?

Giovanbattista Cutolo, soprannominato Gio Gio, è morto per una semplice lite, di cui non era neanche il principale protagonista. E' scomparso per volere di un sedicenne che, incapace di dialogare, pensare ed esistere, si è sentito forte nell'impugnare una pistola. L'assassino sostiene di aver sparato perché intimorito. Le telecamere della zona, ovviamente, lo hanno smentito. I codardi, nella maggior parte dei casi, non sono neanche in grado di assumersi le proprie responsabilità. "Ho avuto timore che potesse succedermi qualcosa, non ho sparato per uccidere, anzi, ho visto Cutolo che indietreggiava e credevo di avergli fatto paura. Non sapevo di averlo ucciso, quando l’ho scoperto sono rimasto scioccato", ha dichiarato il 16enne.

Chi era Gianbattista Cutolo?

Giovanbattista Cutolo, per gli amici Gio Gio, era un musicista. Figlio d'arte, suo padre era il regista teatrale Franco Cutolo, fondatore della Compagnia Li Febi Armonici.

Dove abitava Giovanbattista Cutolo?

Cutolo abitava a Mugnano, comune situato nell’area nord di Napoli.