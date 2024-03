Omicidio Cutolo, killer condannato a 20 anni di carcere. La madre: "Giustizia è fatta"

La madre di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista dell'Orchestra Scarlatti trovato morto in Piazza Municipio a Napoli, per mesi ha chiesto fosse fatta giustizia per il figlio colpito da tre colpi di pistola. E così stato, perché il killer di Giogiò Cutolo è stato condannato a 20 anni di carcere.

Omicidio Cutolo, arriva la condanna

Martedì il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Napoli ha condannato a 20 anni di carcere, il massimo della pena prevista, il 17enne che il 31 agosto 2023 aveva ucciso a Napoli il giovane musicista Giovanbattista Cutolo.

Giustizia è stata fatta: a dirlo è stata la mamma della vittima. Daniela, infatti, ha subito commentato la sentenza, dichiarando:

Al killer di mio figlio hanno dato il massimo della pena. Venti anni per un killer efferato che ha colpito Giogiò alle spalle. Abbiamo scritto una pagina di storia. Ringrazio il giudice, il mio avvocato, gli amici di mio figlio e tutta la Napoli buona che ci ha sostenuto. Da adesso in poi le cose cambieranno.

Chi era il killer che a Napoli ha ucciso Giovanbattista Cutolo

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Cutolo si trovava con una ragazza davanti a una paninoteca della piazza. È scoppiata una rissa con un gruppo di 11 adolescenti per un nonnulla, tra cui l'urto con lo scooter del gruppo di minorenni in sosta e un amico di 16 anni che avrebbe svuotato una confezione di maionese su qualcuno.

Il ragazzo arrestato, che era stato condannato per tentato omicidio quando aveva solo 13 anni, ha dichiarato agli investigatori di essersi difeso perché aveva visto Cutolo avanzare verso di lui in modo minaccioso.

Ha aggiunto che la pistola apparteneva al gruppo, non a lui, e che la portava per giocare con i suoi amici e fare rumore. "Li ho lasciati passare davanti a me perché avevo paura di quello che poteva succedere, poi ho sparato", erano state le sue prime dichiarazioni.

Il primo cittadino Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio per il "barbaro omicidio che ha rattristato me e la città" e ha sottolineato di comprendere "la vergogna della parte sana di Napoli".

La madre di Giovanbattista, Daniela Di Maggio, non ha mai nascosto il suo dolore incondizionato: "Sono paralizzata dal dolore, non riesco a smettere di piangere".

Ma come aveva denunciato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, c'era persino chi su internet celebrava il giovane assassino. "Tutto passerà. Sono con te e mi manchi già." è quanto si legge sui social del ragazzo.

