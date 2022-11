"Mi sono vestito da Minnie, sono Minnie?" Con questa affermazione in difesa del collega Galeazzo Bignami ritratto in uniforme nazista durante una festa, Giovanni Donzelli è finito nell'occhio del ciclone delle polemiche e la sua frase è stato oggetto di meme ironici sul web. Scopriamo di più sulla carriera politica.

La scorsa settimana si è reso celebre per un paragone sfortunato tra Minnie e le SS naziste. Infatti, per rispondere alle polemiche su Galeazzo Bignami, di cui era stata recuperata una foto di una festa in cui il neo viceministro alle Infrastrutture indossava la divisa da gerarca nazista (con tanto di fascia rossa al braccio per non indurre dubbi), Giovanni Donzelli ha dichiarato di essersi vestito in un’occasione festosa come la compagna di Topolino, senza per questo volersi sostituire a lei.

Inevitabili le critiche a queste affermazioni, che sono piovute a pioggia. Al di là di questo fatto, il coordinatore di Fratelli D’Italia è tra quelli che ha vissuto tutta l’evoluzione del partito di Giorgia Meloni, dalla sua fondazione alla vittoria alle elezioni dello scorso 25 settembre. Scopriamo di più sulla carriera politica di Donzelli.

Chi è Giovanni Donzelli, l’impegno e l’attività politica a Firenze e in Toscana

Nato a Firenze il 28 novembre del 1975, è al suo secondo mandato da deputato nelle file di Fratelli D’Italia. Politicamente impegnato sin da adolescente, a 19 anni entra nel Fronte Universitario d’Azione Nazionale del Movimento Sociale Italiano. All’Università degli Studi di Firenze si candida con la lista studentesca Azione Universitaria e risulta unico eletto tra i rappresentanti di destra nella storia dell’ateneo. Per una curiosa coincidenza si mantiene lavorando come “strillone” per il quotidiano Speedy Srl, di proprietà del padre di Matteo Renzo, Tiziano.

Nel 2004 viene eletto consigliere comunale a Firenze con Alleanza Nazionale, mentre alle elezioni amministrative successive è nelle liste della coalizione di centrodestra Il Popolo della Libertà. Un anno dopo approda alla Regione Toscana sempre con il partito di Silvio Berlusconi

La fondazione di Fratelli d’Italia e l'elezione alla Camera

Nel 2012 è tra i pochi a seguire il progetto di Giorgia Meloni e Guido Crosetto per la fondazione di un nuovo partito di destra. Fratelli D’Italia è direttamente ispirato all’inno di Mameli, e nel 2018 Donzelli viene designato coordinatore nazionale.

In qualità di consigliere regionale, avanza una proposta di legge denominata “Taglia-business migranti”, che prevede l’obbligo per i soggetti coinvolti nell’accoglienza degli immigrati a rendicontare le spese. Nel 2017 la Commissione di Bilancio della Camera approva il provvedimento, successivamente convertito in legge.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati, nelle liste di Fratelli D’Italia nella circoscrizione Toscana. Nella tornata elettorali appena svoltosi è ricandidato come capolista nei collegi plurinominali Toscana 01 e Toscana 03, e viene riconfermato alla Camera.