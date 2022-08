Calciatore e modello, Giovanni Padovani è l’uomo che avrebbe ucciso l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Era già stato denunciato per stalking in passato.

Prende forma la dinamica dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi conosciuta come “Sandra”. La donna, morta nella serata di martedì 23 agosto, è stata aggredita verbalmente poi fisicamente dal fidanzato Giovanni Padovani, 27enne originario di Senigallia. L’uomo è accusato di omicidio aggravato: dopo aver aspettato la donna sotto casa sua, la avrebbe colpita violentemente e poi finita a martellate.

A dare l’allarme un vicino di casa richiamato dalle urla disperate della vittima. Alessandra Matteuzzi è morta in ospedale dopo le aggressioni subite sotto il porticato di casa sua. Giovanni Padovani, calciatore e modello, dovrà difendersi da queste pesantissime accuse.

Chi è Giovanni Padovani e perché ha ucciso la fidanzata a martellate

Quello che sappiamo su Giovanni Padovani è che si tratta di un ragazzo giovane - di soli 27 anni con un passato da calciatore nelle giovanili del Napoli, in altre squadre di serie D e nell’under-17 della Nazionale Italiana nel 2013. Giocava nel Sancataldese, team siciliano che ha immediatamente preso le distanze dall'accaduto:

“Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia che ha subito Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento.”

Queste le parole pubblicate sulla pagina Facebook Sancataldese Calcio Official.

Oltre all’attività di calcolare, Giovanni lavorava anche come modello e influencer. Originario di Senigallia, nella serata del 23 agosto l’uomo si era appostato sotto casa della vittima, Alessandra Matteuzzi di 56 anni. Secondo le testimoninze, la avrebbe dapprima aggredita verbalmente poi trascinata sotto il porticato del palazzo e colpita ripetutamente con un martello e altri oggetti.

I colpi inferti sono stati mortali ed è stato impossibile salvarla nonostante il tempestivo intervento delle Autorità. Quando le Forze dell'ordine sono arrivate Giovanni Padovani era ancora sul posto, ora è accusato di omicidio aggravato e rischia oltre 20 anni di carcere.

La denuncia per stalking

L’uomo non era completamente sconosciuto alle Forze dell'ordine. Già in passato aveva ricevuto una denuncia per stalking dalla stessa vittima, alla quale era seguito un ordine di non avvicinamento da parte del tribunale. Il divieto non è bastato purtroppo ad impedire l’efferato omicidio.