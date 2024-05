Chi è Giovanni Toti? Dopo una lunga carriera come giornalista e una storia politica importante visto il suo ruolo istituzionale, il governatore è finito in manette il 7 maggio 2024, con diverse accuse, tra cui corruzione elettorale. Scopriamo qualcosa in più sul politico ligure e come mai si trova agli arresti domiciliari.

Chi è Giovanni Toti: la carriera giornalistica e politica e l’arresto

Giovanni Toti è nato a Viareggio il 7 settembre 1968 ma è cresciuto a Marina di Massa. Dopo la laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, ha intrapreso una carriera nel mondo del giornalismo ottenendo un contratto con Mediaset nel 1996. Giovanni Toti è diventato direttore di Studio Aperto nel 2010 e nel 2012 direttore anche del Tg4, succedendo ad Emilio Fede.

Oltre al giornalismo, un’altra delle sue più grandi passioni è la politica. All’età di 17 anni ha aderito alla Federazione Giovanile Socialista Italiana, formazione giovanile del Partito Socialista Italiano (PSI). Da sempre è stato molto vicino alle idee politiche di Silvio Berlusconi, visto anche il suo ruolo in Mediaset, ed è stato scelto anche come consigliere politico di Forza Italia (FI) nel 2014. Nello stesso anno, Giovanni Toti, è stato eletto al Parlamento Europeo.

La sua esperienza europea è durata circa un anno in quanto nel 2015 è iniziata per lui un’altra esperienza politica, forse quella più importante: Giovanni Toti è stato eletto alla presidenza della Regione Liguria. In quell’anno vinse le elezioni regionali con il 34,44% di preferenze.

Al termine del suo mandato ha corso nuovamente alle regionali nel 2020 per ottenere il secondo ed ultimo mandato nella sua Regione. In quell’occasione vinse con il 56,13% di preferenze contro il candidato di centrosinistra Ferruccio Sansa.

Oggi, 7 maggio 2024, Giovanni Toti è stato posto agli arresto domiciliari con l’accusa di corruzione ambientale e corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio e promesse elettorali.

Giovanni Toti: moglie e figli

Giovanni Toti è sposato con dall’11 settembre 2003 con la giornalista Rosa Magri, nota a tutti come Siria Magri, condirettrice della testata giornalistica Videonews. I due coniugi, però, non hanno figli.

Dove abita Giovanni Toti

Giovanni Toti, nonostante sia il governatore della Regione Liguria, non abita a Genova, capoluogo di regione. Il giornalista e politico risiede dal 2001 a Cafaggio, località del comune di Ameglia, in provincia della Spezia, dove vivono anche i suoi genitori e la sua famiglia.

Giovanni Toti appartiene ad un partito di destra o sinistra?

Dall’inizio della sua carriera politica, Giovanni Toti, ha militato in Forza Italia, partito afferente all’area di centrodestra. Nel 2022, in vista delle ultime elezioni politiche, è stato fondato il partito Noi moderati, di cui Toti era uno dei principali esponenti e dal 2023 è presidente del consiglio nazionale del partito. Noi moderati appartiene comunque alla coalizione di centrodestra ma ha più tendenze verso il centro liberale piuttosto che verso la destra conservatrice.

