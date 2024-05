Giovanni Toti, governatore della regione Liguria, è stato arrestato per corruzione con accuse gravissime. Al momento si trova agli arresti domiciliari per diversi reati:

Oltre a Giovanni Toti, nel mirino della Procura di Genova ci sono anche altri due big: l’ex presidente dell’Autorità Portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato e direttore generale della multiutility Iren e Aldo Spinelli, ex presidente dei club calcistici Genoa e Livorno. La procura genovese avrebbe sequestrato disponibilità finanziarie e beni per un valore complessivo di circa 570mila euro.

La notizia ha scosso il mondo della politica, anche perché per la gravità delle accuse Toti rischierebbe la reclusione.

Lo scossone che ha colpito la famiglia Toti e alcuni suoi collaboratori fedelissimi sta facendo il giro delle testate nazionali. Le accuse che gravano sul governatore della regione sono gravissime e molteplici. Il nome di Giovanni Toti, secondo la Procura di Genova, compare a diversi titoli in molteplici circostanze illecite:

Al momento Toti si trova agli arresti domiciliari ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Ai sensi dell’articolo 318 del codice penale:

articolo 318 del codice penale il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.