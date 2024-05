Tutto pronto per il Giubileo 2025, che ha come tema Pellegrini di Speranza. Ad annunciarlo è stata la Bolla di indizione Spes non confundit, in italiano la speranza non delude, pubblicata il 9 maggio 2024. Vediamo quali sono le date e tutte le iniziative che interesseranno i fedeli.

Giubileo 2025: le date e le iniziative

La Bolla di indizione Spes non confundit – La speranza non delude – annuncia tutte le iniziative previste per il Giubileo 2025. L’importate appuntamento per i fedeli di tutto il mondo ha un tema importante, specialmente in questo periodo di guerre: Pellegrini di Speranza. Le date da segnare in agenda iniziano sul finire del mese di dicembre 2023.

Il Papa aprirà la la Porta Santa di San Pietro il prossimo 24 dicembre, per richiuderla il 6 gennaio 2026. Le altre Porte sante di Roma, invece, saranno aperte rispettando il seguente calendario:

29 dicembre 2024 San Giovanni in Laterano;

1 gennaio 2025 Santa Maria Maggiore;

5 gennaio 2025 San Paolo fuori le Mura.

Il pontefice ha annunciato che le Porte Sante di tutte le diocesi non verranno aperte, come invece è avvenuto in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. Il Papa, però, ha sottolineato che ha intenzione di aprire una Porta Santa in un carcere con l’intenzione di chiedere la cancellazione del debito delle nazioni che non lo possono ripagare. Domenica 29 dicembre 2024, come si legge sulla bolla, in tutte le cattedrali e concattedrali:

I vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’Anno giubilare, secondo il Rituale che verrà predisposto per l’occasione. Per la celebrazione nella chiesa concattedrale, inoltre, il Vescovo potrà essere sostituito da un suo delegato appositamente designato. Il pellegrinaggio da una chiesa verso la cattedrale sia il segno del cammino di speranza che, illuminato dalla Parola di Dio, accomuna i credenti.

Quando si apre il Giubileo 2025?

Il Giubileo 2025 si apre il prossimo 24 dicembre e si chiuderà il 6 gennaio 2026. Nelle Chiese particolari, però, il termine è fissato per il 28 dicembre 2025. In questa data, è bene sottolinearlo, verranno chiuse anche tutte le Porte Sante di Roma, ad esclusione di quella di San Pietro. Papa Francesco ha dichiarato:

Possa la luce della speranza cristiana raggiungere ogni persona, come messaggio dell’amore di Dio rivolto a tutti! E possa la Chiesa essere testimone fedele di questo annuncio in ogni parte del mondo.

Il pontefice ha sottolineato che nel periodo storico che stiamo attraversando, dove “incontriamo spesso persone sfiduciate, che guardano all’avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro felicità“, fare spazio alla speranza è necessario. A suo dire, è importante “porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza“. Nella Bolla di indizione Spes non confundit si legge che il primo pensiero è rivolto alla:

Pace per il mondo, che ancora una volta si trova immerso nella tragedia della guerra. Immemore dei drammi del passato, l’umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza. L’esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. Non venga a mancare l’impegno della diplomazia per costruire con coraggio e creatività spazi di trattativa finalizzati a una pace duratura.

Come partecipare al Giubileo 2025?

Per partecipare al Giubileo 2025 è obbligatorio effettuare una prenotazione tramite il sito ufficiale (www.iubilaeum2025.va), disponibile in 7 lingue. La ricevuta rilasciata sarà necessaria per entrare nell’area destinata alla manifestazione. Generalmente, da ogni città d’Italia e del mondo si organizzano pellegrinaggi.

Cosa significa Giubileo 2025?

Il primo Giubileo della storia, chiamato anche Anno Santo, è stato celebrato nel 1300 per volere di Bonifacio VIII. Inizialmente si celebrava ogni 100 anni, poi è stato ridotto a 50 e, nel 1470, a 25 anni. In alcune occasioni particolari, come accaduto nel 2015 con l’Anno della Misericordia voluto da Francesco, il Papa può decidere di riunire i fedeli per un momento “straordinario“. Il Giubileo 2025, a tema Pellegrini di Speranza, invita la popolazione ad una riflessione importante. Il pontefice ha dichiarato: