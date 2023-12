Giulia Cecchettin: spunta il particolare del libro per bambini

Un elemento particolarmente insolito emerge dalla scena del crimine del femminicidio di Giulia Cecchettin: vediamo quale.

Il Libro e le Intricate Indagini

Il libro per bambini intitolato "Anche i mostri si lavano i denti", rinvenuto a pochi centimetri dal corpo di Giulia, abbandonato in un canale nei pressi del lago di Barcis, senza la sua borsa.

Il programma televisivo Quarto Grado ha intervistato Claudio Sattin, il libraio che potrebbe aver venduto quel libro a Giulia durante l'estate scorsa.

Per far luce sul giallo di Giulia sarà fondamentale l'analisi dell'auto di Filippo.

I ris troveranno prove che confermino l'ipotesi di un delitto premeditato?



Proprietario della libreria Leggi e Sogna di Abano Terme, situata a 24 chilometri da Vigonovo, il paese in cui viveva la studentessa, Sattin ha condiviso dettagli su quell'incontro: "Mi ricordo solo il suo sorriso molto solare dopo aver visto questa sezione di libri", ha affermato il negoziante. Sattin, sebbene non ricordi esattamente quando e quali libri Giulia acquistò, ha confermato di aver venduto 4 copie di quel libro specifico durante l'estate scorsa.

Sattin e le sue dichiarazioni

"Mi sembravano una coppia normale", ha continuato Sattin, descrivendo il breve incontro con Giulia e il suo compagno. Ha sottolineato che Giulia ha fatto la sua scelta e ha pagato personalmente per i libri.

La domanda ora sorge spontanea: questo libro ha avuto un significato simbolico per Filippo Turetta, il coetaneo accusato di essere l'autore dell'omicidio?

Il contesto emotivo di Turetta è stato precedentemente descritto come segnato dalla non accettazione della rottura della relazione con Giulia, avvenuta nell'agosto precedente.

Nel frattempo, Giulia, con i suoi sogni e passioni, si preparava a intraprendere una nuova fase della sua vita, con la laurea in ingegneria e l'iscrizione a una scuola di fumetti in Emilia Romagna per perseguire il suo sogno di diventare illustratrice di libri per bambini.

Il processo a Filippo Turetta prosegue

Le accuse contro Turetta sono ancora in fase di definizione, e gli inquirenti stanno analizzando attentamente ogni dettaglio in loro possesso, inclusi elementi chiave come il coltello, lo zaino e lo smartphone sequestrati dalla polizia tedesca dopo la sua fuga dal 11 novembre.

Questi elementi saranno fondamentali per stabilire, ad esempio, il momento in cui è stato inflitto il colpo mortale a Giulia, nonché se il suo corpo è stato trasportato all'interno della sua Fiat Punto nera nell'abitacolo o nel bagagliaio.

Il mistero attorno all'omicidio di Giulia Cecchettin si infittisce, e le indagini continuano nel tentativo di gettare luce su questo tragico e intricato caso.